Felipe Melo y su deseo de disfrutar a la hinchada de Boca en la Bombonera: “Riquelme me…”

Hablar de lo que genera Boca Juniors a nivel mundial, no es algo nuevo. Muchas figuras, no solamente del deporte, han manifestado ser hinchas del club y tener como sueño pendiente conocer la Bombonera. Uno de los ejemplos es el de Felipe Melo. El brasilero, que siempre que puede recuerda que es fanático del Xeneize, ahora reveló un nuevo deseo.

"Tengo ganas de ir a la cancha de Boca, estar con La 12. Román (Riquelme) me mandó dos camisetas de Boca. Tuve la ocasión de jugar en el fútbol argentino, pero no llegó ninguna oferta", manifestó el actual jugador de Fluminense, que con la Selección de Brasil levantó el trofeo de la Copa Confederaciones 2009.

Además, sin pelos en la lengua, aprovechó su diálogo con Cómo te va de D Sports Radio, para apuntar contra Kylian Mnappé tras sus recordados dicho sobre el fútbol sudamericano: "Mbappé se mandó una cagada cuando menospreció a Sudamérica. Se olvidó que el máximo campeón del Mundial es Brasil".

Para finalizar, le envió suerte al Fortín, quien jugará una de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, rival de Fluminense de toda la vida. "Fluminense y Vélez son hermanos. Ojalá puedan ganar y pasar a la final de la Libertadores. Flamengo es el mejor equipo que hay en Sudamérica, le gusta jugar mucho al fútbol", sentenció.

A fines de noviembre del 2021, cuando estaba a punto de finalizar su contrato con Palmeiras, Felipe Melo reveló: “Tengo contrato hasta diciembre y después veremos. Boca me encanta, desde pequeño me gustó. En la Argentina soy hincha de Boca. Cuando me retire me gustaría ir a ver un partido, pero no en el palco, sino con la gente, eso me da ilusión. Para mí es una de las mejores hinchadas del mundo. Es un club que te hace enamorar...”.