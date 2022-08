La crítica de Batistuta a la gestión de Ameal y Riquelme en Boca: "Me da una sensación..."

Gabriel Omar Batistuta fue una figura importante de Boca y de la Selección argentina. Y como hincha xeneize y parte de una de las candidaturas de la última elección en el club, el exgoleador opinó sobre la actual conducción que lideran Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

Gabriel Batistuta, crítico de la gestión de la dirigencia de Boca.

En una entrevista con Cristian Grosso en La Nación, el exdelantero, quien hubiera sido manager de Boca si las elecciones de 2019 las ganaba José Luis Beraldi, se refirió a la gestión de Ameal y Riquelme con una crítica particular: "No los conozco. Desde afuera me da una sensación inestable".

En ese sentido, Batistuta afirmó: "Si me preguntás por qué, no lo sé, no estoy ahí adentro, cualquier cosa que pudiese decir, tal vez fuese una boludez. Pero hay inestabilidad… y la comunicación, me parece, es uno de los problemas".

Consultado por la posibilidad de volver a acercarse a la política en Boca, el Bati expresó: "No lo descartaría, me gusta, me gustan los temas que están descuidados detrás del jugador de fútbol. Y se descuidan mucho. Y ahí me gustaría tener la posibilidad algún día de trabajar. Hay varios equipos que lo están haciendo, algunos grandes, River, y otros, como Lanús, Vélez, se ve que laburan. Hay cosas para hacer: si alguien me da la posibilidad, yo encantado".

Por otra parte, deslizó una crítica para Riquelme y el Consejo de Fútbol cuando le preguntaron si la gestión exige formación y no alcanza con el recuerdo de la gloria de ayer: "Por supuesto. Es lo que yo les digo a mis hijos: estudien. Si estudiás, es más difícil que te caguen. Por supuesto que no podés saber todo de todo, pero como mínimo tener una noción de muchas cosas. Vuelvo al fútbol: hay muchas maneras de liderazgo, algunas más exitosas y otras menos. Ponelo así".

Además, Batistuta opinó sobre el presente del fútbol argentino: "El otro día me aburrí mucho con un partido... No me acuerdo en qué partido fue, pero tampoco te lo diría. Medio que me tuvo que sacudir mi hijo Lucas, el segundo, que es fanático de Boca. Los otros tres son de River. Los cuatro miran bastante fútbol, y yo también veo. No quiero ser tan pesimista: veo equipos que juegan bien y otros que no".

En ese sentido, el exdelantero agregó: "Hay una nueva generación de técnicos que está tratando de imponerse, dentro de un ambiente que todavía no es el ideal. Me refiero a que no hay una planificación. Si me preguntás quién va a la Copa Libertadores del año que viene yo no sé decirte, no lo sé. ¿Quién va? El campeón, dale. ¿Y el segundo, el tercero, el de la Copa Argentina, va el de la Copa Mar del Plata o el de la Supercopa? ¿Quién va? Yo tengo un desorden en la cabeza con ese tema".

Finalmente, Batistuta comparó lo que sucede en el fútbol argentino con el europeo: "Yo en Italia llegaba a la pretemporada y el primer día sabía qué día y a qué hora jugaba la última fecha. Y sabía qué necesitaba para clasificarnos para Champions o UEFA. Y si iba a haber un cambio en el reglamento, se comunicaba dos temporadas antes. Todo ese déficit, acá, me aburre. Vos te aburrís cuando no entendés algo, y el fútbol argentino es difícil de entender. Y se puede mejorar, fácilmente, no estamos hablando de la NASA. El hincha no gana con todo esto. ¡No hubo descensos! Copiemos, pero copiemos a los que hacen las cosas bien. Los japoneses copiaron toda la vida, ¿y? ¿están mal?".