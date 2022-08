Boca: difunden foto de cómo le quedó el tobillo a Zeballos tras el patadón de Leyendeker

Luego de la tremenda patada que recibió a los cinco minutos del partido ante Agropecuario, en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina, Exequiel Zeballos sufrió la lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho.

En horas de la tarde de este viernes, el Changuito recibió el alta médica tras haber sido operado con éxito. Según informó el Jorge Batista, doctor encargado de la intervención quirúrgica, el jugador mostró una buena evolución postquirúrgica y deberá estar sin apoyar el pie por tres semanas.

Una vez pasado este lapso, comenzará a cumplir con el apoyo parcial, mediante el uso de muletas. Las buenas noticias para el mundo Boca llegarían a fines de septiembre, fecha señalada para que el juvenil comience con los trabajos de rehabilitación. Mientras tanto, la vuelta a las canchas deberá esperar entre cuatro y seis meses.

El doctor Jorge Pablo Batista utilizó las redes sociales para mostrar como quedó el tobillo post operación. El especialista en Medicina Deportiva y en Especialista en Traumatología y Ortopedia, utilizó su cuenta de Instagram para viralizar la imagen. Allí, cientos de hinchas nos escatimaron en agradecimientos por haber actuado con éxito.

Milton Leyendeker visitó al Changuito

"Por suerte está muy bien. Me sorprendió porque es un pibe espectacular y muy buena persona. Yo estaba angustiado y quería venir a pedirle disculpas. Lo vi muy fuerte, sé que va a volver de la mejor manera. Después del partido hablé con Benedetto y le pedí que le transmitiera las disculpas, pero quería venir personalmente", indicó Leyendeker.

"Zeballos me dijo que no hacía falta ninguna explicación y entendió que son cosas que pueden pasar. Cuando lo vi llorando en el banco me preocupé mucho. Le dije que quedo a disposición de lo que necesite", sentenció.