La increíble justificación del jugador de Agropecuario que lesionó a Zeballos: "Justo me..."

A los 5 minutos del partido entre Boca y Agropecuario, Exequiel Zeballos se vio forzado a salir de la cancha. ¿Por qué? Milton Leyendeker, defensor del Sojero, le propinó una patada tremenda al juvenil del Xeneize. La falta fue muy dura, a tal punto de que puede ser considerada como fuera de contexto del momento del partido. El Changuito se retiró con lágrimas en sus ojos y se fue hasta una clínica en Salta para realizarse estudios que, según los periodistas que cubren la actualidad del club de la Ribera, no arrojaron buenas noticias.

Por su parte, Leyendeker habló con TyC Sports y se mostró arrepentido por lo sucedido: "Yo voy firme a la pelota. Justo me puntea la pelota, yo quise tirarla afuera. A Zeballos le pido mil disculpas porque lo saco de la cancha, espero que no tenga nada. En ningún momento le quiero pegar", dijo el jugador de Agropecuario.

Al ser consultado por su expulsión, Leyendeker aseguró que está de acuerdo con la correción del árbitro Ramírez: "En el momento me pareció que la amarilla estaba bien. Cuando llegué al vestuario, me tranquilicé y vi bien la jugada, me di cuenta que era una patada fuerte".

Luego, agregó: "Yo juego al límite. Voy fuerte a la pelota, como siempre. Es mi primera expulsión en mi carrera". Además, Leyendeker contó que se acercó al vestuario de Boca a pedir disculpas y, al no encontrar a Zeballos, le pidió a Darío "Pipa" Benedetto que le extienda su pedido de disculpas al juvenil, que se había ido a realizarse estudios.

Dichos estudios no arrojaron un resultado contundente sobre la situación de Zeballos. Varios reportes habían informado sobre una fractura de tibia pero los primeros análisis no fueron contundentes. El cuerpo médico de Boca le realizará estudios en Buenos Aires para determinar la gravedad de la lesión y si es necesario una intervención quirúrgica.