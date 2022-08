La queja de Gallardo a la prensa al hablar de Borja y Beltrán: “Si hoy hubiéramos…”

Su tan ansiada llegada y la excelente actuación que tuvo el pasado fin de semana en el triunfo ante Aldosivi, hicieron que Miguel Borja se ganara un lugar en el equipo titular con apenas un puñado de minutos con la camiseta de River. En la derrota ante Sarmiento compartió ofensiva con Lucas Beltrán, quien atraviesa un gran presente tras su regreso de Colón de Santa Fe. Atento a esto, Marcelo Gallardo se refirió al doble nueve en conferencia de prensa.

"Si hubiéramos jugado con uno solo, habrían dicho que le faltó un punta. Jugaron los dos y también nos faltó peso ofensivo. Poner jugadores o delanteros en ataque a veces se confunde: a veces la búsqueda va por otro lado", manifestó el Muñeco tras ser consultado ante los micrófonos.

Si bien el DT bancó a la dupla y no arrancó de raíz la posibilidad de que vuelvan a coincidir en el once titular, habrá que esperar al transcurso de los días para conocer lo que tiene en mente de cara a la visita ante Independiente del próximo fin de semana en el Libertadores de América.

"Estamos en la búsqueda de esa regularidad y hoy era un buen día para poder seguir sumando y no lo pudimos hacer. Entonces me molesta más eso que algunas cosas puntuales, porque somos un todo", sentenció Gallardo.

Post derrota ante Sarmiento, el director técnico no ocultó todo su fastidio por la actuación del equipo: "Lo que me molesta es que no pudimos encontrar -en un partido como hoy, con nuestra gente que viene apoyando y genera lo que genera- esa regularidad que sí estamos necesitando".