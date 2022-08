La advertencia del Chapu Nocioni a Campazzo sobre su futuro NBA: "Se le están..."

El tiempo avanza y la incertidumbre sobre el futuro de Facundo Campazzo en la NBA sigue a la orden del día. Algunas semanas atrás, su representante en Estados Unidos, David Carro Funes, había dejado algunas frases tranquilizadoras al asegurar que "hay equipos interesados" en el cordobés. Sin embargo, las franquicias van rellenando sus planteles y cada vez quedan menos lugares libres que el ex Denver Nuggets puede ocupar. Al menos así lo ve Andrés "Chapu" Nocioni, quien habló sobre el próximo paso en la carrera de su excompañero y amigo.

En diálogo con Doble Doble, el exalero de Chicago Bulls, Real Madrid y la Selección argentina dio su parecer sobre la situación de Campazzo: "Seguramente estará escuchando varias ofertas de la NBA. Lo que pasa es que ninguna oferta es la que le puede llegar a convencer para lo que tiene que hacer con el Real Madrid, que es pagar una cláusula que es importante. Entonces también viene la parte económica sobre la parte deportiva y me parece que se está demorando y dilatando demasiado, porque se le están cerrando las puertas en la NBA, porque no cae esa oferta que él quiere, y Europa se está cerrando también", analizó Nocioni en el canal de YouTube especializado en básquet.

La cláusula a la que se refiere Nocioni es la que Campazzo ejecutó al dejar el Real Madrid por los Nuggets. En noviembre de 2020, el base de la Selección argentina abandonó el Merengue e hizo efectivo un mecanismo contractual "anti-NBA" valuado en 6 millones de euros. El acuerdo entre las partes era que el cordobés pagaría el monto total en varios plazos y, según el diario madrileño Marca, al jugador le quedan 1.375.000 euros por cancelar.

Por esta razón, el Chapu cree que Campazzo todavía no firmó con un equipo de la NBA porque las ofertas que le habrán llegado no son suficientes para cerrar su deuda con el Real Madrid. Desde el comienzo de la agencia libre de la liga estadounidense, los rumores estipulan que el cordobés recibiría ofertas por lo que se conoce como "mínimo de veterano". Dicho salario mínimo varía en cada caso y para el cordobés sería de poco más de un millón y medio de dólares, de acuerdo a la escala de pagos de la competencia.

Por otra parte, Nocioni, que fue compañero de Campazzo en Peñarol de Mar del Plata, Selección argentina y Real Madrid, habló de la oferta del club de la Casa Blanca: hace varias semanas, desde España aseguraron que el Merengue quiere "repatriar" al cordobés de 31 años y le habría hecho una oferta de casi tres millones de euros por tres años, además de la cancelación de la deuda antes mencionada. Sin embargo, el base dijo una y otra vez que quiere seguir en Estados Unidos: "Mi prioridad 1, 2 y 3 es seguir en la NBA. Por ahora no tengo en la cabeza volver a Europa", aseguró en TN Deportivo.

Nocioni y Campazzo en Río 2016.

Con el mercado de la NBA abierto hace un mes, todos los equipos tienen, por lo menos, 13 jugadores confirmados en sus planteles de los 15 que son admitidos a la hora de comenzar la temporada. Además, muchos tienen sus dos contratos de "dos vías" (jugadores que pueden jugar en el primer equipo como en el de la Liga de Desarrollo), por lo que los lugares son muy reducidos para Campazzo.

A su vez, el Real Madrid ya tiene a tres bases, entre los que destacan el juvenil de la Selección española Carlos Alocén y la vuelta de un histórico como Sergio "Chacho" Rodríguez. Por esta razón, Nocioni también advirtió sobre la posición con la que podría negociar Campazzo en caso de no conseguir una renovación en la NBA y buscar un regreso al Merengue: "No digo que Facundo no vaya a tener equipo porque en Europa tiene lugar en el equipo que quiera. Pero sí es verdad que ya vas a entrar de otra manera. El Madrid tiró seguramente una oferta muy buena y Facu la niega para mantenerse en la NBA. Entonces, si llega a pasar que Facu no consigue nada en la NBA, el Real Madrid va a decir 'bueno, ahora venís vos a nosotros'. La negociación es diferente", concluyó.