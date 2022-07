La presentación de Julián Álvarez en Manchester City: número, entrevista y más

Ya no más en River. La imagen que los hinchas del Millonario y Marcelo Gallardo no querían ver ya es realidad: Julián Álvarez ya usa la camiseta del Manchester City. En una presentación previa en las redes sociales que incluyó el número de camiseta que utilizará en el club inglés y una entrevista, el jugador de la Selección argentina habló como futbolista del equipo de Pep Guardiola y afirmó: "Estoy increíblemente feliz de estar aquí en Manchester y me siento preparado para jugar por el City".

Después de jugar su último partido con River este miércoles por la noche en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez, en la que el empate 0 a 0 eliminó al Millonario, el club inglés dio a conocer imágenes del futbolista con la indumentaria de su nuevo equipo.

El delantero de 22 años firmó un contrato por cinco temporadas y media con Manchester City en enero, pero siguió a préstamo en River Plate hasta esta semana. El futbolista viajará a Inglaterra para ser presentado en Manchester ante los hinchas el domingo 10, en un evento especial en el Etihad Stadium, donde también estarán los otros refuerzos de Guardiola: Erling Haaland, Kalvin Phillips y el arquero Stefan Ortega Moreno.

"Este es, sin duda, uno de los grandes equipos en el mundo del fútbol. Solo hace falta ver lo que el equipo ha ganado a lo largo de la última década para entender la calidad de lo todo lo que lo integra", explicó Julián en una entrevista. "Tengo la confianza de que puedo crecer aquí. El estilo de Pep motiva y ya tengo ganar de verme involucrado", agregó.

"El City tiene una historia reciente muy bonita con Argentina y quiero dejar mi sello en el Club de la misma manera que lo hicieron Sergio Agüero, Pablo Zabaleta o Carlos Tevez", expresó Álvarez.

Además, dejó un mensaje para los hinchas de River: "Estoy muy agradecido a River Plate por todo lo que hicieron por mí, y quiero agradecer a los hinchas, al staff y a los jugadores todo el apoyo”.

Álvarez utilizará en Manchester City la camiseta número 19, tal como dio a conocer el club en sus redes sociales oficiales.