Flamengo va con todo por Arturo Vidal y ¿se lo arrebata a Boca?

Flamengo de Brasil le ofreció en las últimas horas al chileno Arturo Vidal un contrato de 18 meses ante el creciente interés de Boca Juniors por el actual futbolista del Inter de Milan, club con el cual mantiene un vinculo hasta el 2023.



Según publica hoy el diario chileno 'La Tercera', Flamengo "aceleró las negociaciones" para contratar al chileno y "toma la pole position en esta carrera" que tiene a Boca Juniors "interesado"



El medio señala que "ante la arremetida de los xeneizes, con Juan Román Riquelme (ídolo del club y hoy vicepresidente) que habló y dijo que 'Vidal nació para jugar en Boca', el Flamengo decidió ofrecerle al chileno un contrato de 18 meses, hasta diciembre de 2023, e incluso lo esperan la próxima semana en Río de Janeiro".



El portal Globoesporte de Brasil señala que "Flamengo negoció directamente con Fernando Felicevich, representante argentino que cuida la carrera de Vidal".



Durante la semana, se conoció que Boca le hizo un ofrecimiento formal al "Rey Arturo" que abarcaría un total de tres años de contrato, dividido en dos, sin precisar cifras.



No obstante y más allá del interés de Flamengo y de Boca, Vidal tiene un año más de contrato con el Inter de Milán ya que el ex Barcelona cuenta con un vínculo hasta el 30 de junio de 2023.



Sin embargo, el entrenador del equipo milanés Simone Inzaghi adelantó que no lo tiene entre sus prioridades.