Picante decisión del Consejo de Boca: el jugador al que borró de la foto oficial

Este domingo, desde las 18, Boca Juniors visitará a Patronato de Paraná en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. En la previa del viaje del equipo, los dirigidos por Hugo Ibarra posaron paras la foto oficial del club. En este contexto, entre los más de 40 futbolistas que dijeron presente, hubo un nombre que brilló por su ausencia.

El jugador manifestó su deseo de no renovar con el club.

Se trata, nada más y nada menos, que de Agustín Almendra. El mediocampista, que fue separado del plantel profesional por parte de Sebastián Battaglia en el mes de marzo, no fue convocado para decir presente en la sesión que luego se visibilizará en cada partido que el equipo juegue de local (son las fotos que salen en la presentación del equipo, las placas de las redes sociales y las mismas que usa la televisación para presentar el equipo en la previa de cada partido).

Todo esto se da luego de que el futbolista le manifestara a Juan Román Riquelme y el resto del Consejo de Fútbol su deseo de no renovar su contrato con la institución. El mismo vence a fines del mes de junio del 2023 y el motivo de su llamativa decisión es que no la pasó bien los últimos meses sin poder ser parte de los entrenamientos del primer equipo.

Según trascendió el motivo de la ausencia del mediocampista de 21 años es simplemente una decisión tomada por el Consejo de Fútbol, quien decidió no convocarlo. Si bien la decisión no quiere decir firmemente que Almendra no volverá a jugar en Boca, es un gran indicio.