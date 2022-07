Qué dijo Gago sobre su reacción cuando se lo menciona para Boca: "Tengo..."

Pasó la tormenta para Fernando Gago en Racing. Tras las insólitas eliminaciones de la Copa Sudamericana (0-1 de local ante un eliminado River de Uruguay y con el empate a favor) y la Copa Argentina (1-2 ante Agropecuario, tras ir 1-0 arriba), el DT de la Academia reencauzó al equipo, que volvió a la senda de la victoria, ganó el clásico de Avellaneda y se dispone a pelear por la Liga argentina.

Su renovación del contrato que lo unió a Racing hasta diciembre 2023 se había dilatado tras esos inesperados traspiés, que se habían sumado a la eliminación de la Copa de la Liga en semifinales ante Boca por penales (6-5 tras el 0-0 en los 90'), aunque en aquella oportunidad el claro dominio que tuvo la Academia sobre el equipo de Gago había motivado al club a organizarle un pasillo de honor al plantel con los chicos de las Inferiores. Una manera de mostrar "este es el camino pese a la derrota". Finalmente llegó la firma y el técnico ya sabe que su futuro no estará atado al resultado en un torneo que lo tiene a 4 puntos de la cima cuando todavía quedan 17 fechas por disputarse.

Pero como la vida, el fútbol siempre te da sorpresas. Y tras la salida de Sebastián Battaglia de Boca, echado tras la eliminación en la Copa Libertadores que expuso una interna entre el ahora ex DT xeneize y Riquelme/Consejo de Fútbol, el nombre de Fernando Gago fue uno de los tantos que sonó para hacerse cargo del plantel boquense. Si bien el club ratificó a Hugo Ibarra como técnico interino hasta diciembre, Jorge Bermúdez expresó que se tomarían todo el tiempo necesario para elegir al próximo entrenador. Y es por eso que en el final de una entrevista con Súper Mitre Deportivo, el periodista Gabriel Anello le hizo al DT de Racing la pregunta incómoda que no podía faltar: "¿Cómo te sentís estando en Racing cuando tu nombre aflora en Boca?".

"No lo miro eso, no lo escucho", fue la primera respuesta de Gago, jugando al distraído. Pero ante la repregunta, dejó de lado la broma y contestó: "Yo tengo algo que traté de hacer siempre en mi carrera: respeto muchísimo el lugar donde estoy y hoy por hoy no se me ocurre ni siquiera pensar en la posibilidad de dirigir al Real Madrid o al Barcelona... o al Milan o al Inter. ¡Me da igual! Para mí lo más importante es Racing, no pienso en lo que viene".

"¿Lo que le está pasando a Boca hoy demuestra lo difícil que es el club?", le consultó Anello tras la tajante respuesta. "Me tocó criarme en Boca, vivir situaciones buenas y malas. Yo sé lo que significa el club, pero no me corresponde hablar de un club", remarcó Fernando Gago, quien demostró tener ojos solo para Racing. Y acto seguido se dio un divertido ida y vuelta final.

-¿Mañana te llama el Real Madrid y te quedás en Racing?

-Sí, porque no puedo, tengo que dirigir tres o cuatro años acá.

-Pero si vienen los gallegos y ponen...

-(Interrumpe) ¡Pero no puedo! Por una cuestión de entrenador necesito dirigir acá.

-¡Ah, porque no te dan los años! Me cagaste, jajaja. Gracias, Fernando.

-No, de nada.