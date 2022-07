¿Djokovic podrá jugar el US Open? Cuál es su última carta para estar en el Grand Slam

La 142ª edición US Open tendrá lugar del 29 de agosto hasta el domingo 11 de septiembre. En la previa del cuarto, y último, Grand Slam del año, todavía es una incógnita la presencia de Novak Djokovic, actualmente ubicado en el séptimo puesto del ranking mundial de la ATP.

El serbio, que no se ha vacunado contra el coronavirus, corre riesgo de no poder decir presente en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York. Esto debido a que en Estados Unidos no se permite el ingreso a personas que todavía no han sido inoculadas.

En medio del oscuro panorama, surgió una luz de esperanza que podría depositar al Nole en el torneo neoyorquino. Nebojsa Jovanovic dueño de una empresa que promueve el tenis en el país natal del tenista y la Alianza de Votantes Serbios Estadounidenses, encabezan la lucha para que el ganador de 21 torneos de Grand Slam pueda participar en el US Open 2022.

En aquel país existe el Decreto Presidencial 10294, en el cual el gobierno puede permitirle el ingreso al país por tratarse de una persona de interés nacional. "El US Open es el torneo de tenis más grande del mundo y no será lo que es sin Djokovic. Novak no representa ninguna amenaza para la seguridad, es una de las personas más sanas del mundo y sirve como modelo e inspiración para millones de personas", escribieron en una carta dirigida a Joe Biden.