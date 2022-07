El desafiante pronóstico del entrenador de Djokovic al compararlo con Federer: "Creo que..."

Así como el mundo del fútbol se debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los fanáticos del tenis discuten por quien es el mejor de la historia entre Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer. Muchos defienden al suizo como el más grande de todos los tiempos por su estilo de juego, otros al español por su perseverancia o al serbio por su dominio en estos últimos años. Sin embargo, el fundamento de la cantidad de títulos de Grand Slam suele ser el que decanta la balanza y el entrenador de Nole realizó un pronóstico llamativo al respecto.

Ivanisevic y Djokovic festejan el título de Wimbledon.

Luego de levantar su séptimo trofeo de Wimbledon, Djokovic quedó a sólo un Grand Slam de Nadal. La cuenta está 22 a 21 a favor del mallorquín pero Goran Ivanisevic lanzó un desafiante vaticinio sobre cuántos títulos grandes ganará Nole hasta el final de su carrera: "Llevamos 18 años colaborando, que es un periodo muy largo. Cada vez repetía su deseo de llegar al número 30 de Grand Slams. Esto es lo que quiere Novak. Jugará los próximos cinco años y tendrá la oportunidad de alcanzar este hito", aseguró en charla con la agencia croata HINA.

Por otra parte, el coach de Djokovic tampoco dejó afuera de su pronóstico a Nadal y dejó en claro que ambos superarán a Federer en títulos: "Incluso antes de convertirme en el entrenador de Djokovic, dije que ambos acabarían ganando más que Federer. Si están sanos, no hay límite. Creo que ambos seguirán ganando", sentenció.

Según sus últimas declaraciones, todo indica que el retiro de Federer está más cerca que lejos, por lo que el suizo terminará su carrera con 20 Grands Slams. Por su parte, Nadal tendrá la oportunidad de alejarse de Djokovic en el US Open, torneo en el que Nole no podrá competir por las normativas de Covid-19.

Al igual que a principios de año en Australia, Nole está en el centro de la polémica porque su postura antivacunas no le permitiría jugar el Abierto de los Estados Unidos. En esta línea, Ivanisevic, que reemplazó a Marian Vajda como coach de Djokovic a principios de temporada, aseguró que respeta la postura de su dirigido: "Cuando hay gente que le proclama como un líder o como alguien que ejerce una mala influencia sobre la gente se equivocan. Él no quiere vacunarse, no quiere meterse eso en el cuerpo, pero nunca ha dicho que el resto no se vacunen. Respeto y apoyo su decisión".