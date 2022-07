La sorprendente reacción de Djokovic cuando se encontró con Cerúndolo: "Me saludó y..."

En los últimos meses, Francisco Cerúndolo puso su nombre en el centro de la escena del tenis mundial con varios grandísimos resultados que lo impulsaron hasta el top 25 del ranking ATP: actualmente, el argentino se encuentra en el puesto 24°, la mejor ubicación de su carrera. Aunque todos los flashes están sobre él con su buen presente, no pasó tanto tiempo desde que intentaba abrirse paso entre los primeros 100 de la clasificación mediante triunfos y títulos en los Challenger. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que Novak Djokovic se acerque a él.

Según contó el propio Cerúndolo en el programa ESPN Tenis, el serbio se acercó a él durante un torneo en Serbia y el argentino se sorprendió al escuchar lo mucho que sabía Nole sobre su carrera: "Yo recién había hecho la final acá en Buenos Aires y me fui a jugar la qualy del ATP de Belgrado y se me acercó Djokovic a saludarme, yo estaba 110, 120 en el ranking...", relató el joven nacido en Buenos Aires.

Luego, el relato del último campeón del ATP 250 de Bastad continúo: "Me saludó, se presentó y me empezó a felicitar, no sólo por la final de Buenos Aires [su primera final en el circuito ATP], también me felicitó por los tres Challengers que había ganado, las finales, no se qué... Sabía todo", dijo Cerúndolo con cara de sorpresa, como si estuviese reviviendo aquel momento.

Cerúndolo está en el mejor momento de su carrera.

Además, Cerúndolo contó que Djokovic le preguntó por su hermano menor Juan Manuel, 107° del ranking mundial, y cerró: "Dije 'wow, el flaco está 1° del mundo pero sabe todo", expresó.

El mayor de los hermanos Cerúndolo está ante el mejor año de su carrera: fue campeón por primera vez en su carrera hace algunas semanas, finalista del ATP 250 de Buenos Aires y semifinalista del Masters 1000 de Miami, ATP 500 de Río de Janeiro y ATP 500 de Hamburgo. Estos grandes resultados lo llevaron a su mejor ubicación en el ranking pero todavía queda mucho más para Cerúndolo en este 2002.