La pregunta incómoda de Mechi Margalot a la goleadora de Las Leonas: "Qué mala que sos"

Los 8 goles de Agustina Gorzelany fueron vitales para que Las Leonas llegaran a la final de otro Mundial de hockey. Sin embargo, la derrota ante Países Bajos por 3-1 en el partido decisivo dejó un sabor agridulce en la defensora goleadora, quien minutos después de colgarse la medalla plateada declaró sin casete: "Me da mucha impotencia seguir saliendo segundas, sabiendo que lo teníamos ahí", dijo. Y agregó: "No vamos a sacarle mérito a todo el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá y no es poco. Da mucha bronca, se nos escapó... ¿qué te puedo decir? Estoy muy enojada".

Ya de vuelta en la Argentina, la jugadora de San Martín fue entrevistada por SportsCenter, el noticiero de ESPN del que forma parte Mercedes Margalot, exjugadora y una histórica de Las Leonas, con 247 presencias con la celeste y blanca, durante las cuales obtuvo la medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, la de oro en el Mundial 2002 y las de bronce en Atenas 2004, el Mundial 2006 y Pekín 2008. Y en un momento de la nota Mechi se aprovechó de una confidencia de Gorzelany para hacerle una pregunta que la incomodó en pleno aire.

Cuando la jugadora de Las Leonas contó que su club, San Martín, estaba por estrenar la cancha de agua, Mechi Margalot la descolocó al decirle: "¡Ah, muy bien! Y las abandonás. ¿nos querés contar algo?". Tras una sonrisa nerviosa, Gorzelany le devolvió: "¡Qué mala que sos!". Y Margalot acotó: "¡No voy a ser buena ahora!".

"Me surgió una propuesta hace un día y decidí... Lamentablemente, como soy yo no me gusta decir las cosas por mensaje, y como ayer no llegué a ir al entrenamiento porque estaba liquidada porque llegué ayer de Europa... Y bueno, obviamente que planeaba ir al club y lo primero que iba a hacer era decirles a las chicas...", explicó, incómoda, Gorzelany.

"Pero lo hago por la tele", la empujó Margalot. "Bueno, acá estoy. Comentarles que me surgió una propuesta importante para irme a jugar a Alemania. Voy a jugar a Hamburgo, a un club que se llama Flottbek. Vamos con Agos Alonso (mediocampista de Las Leonas)", terminó revelando Gorze, como se la conoce en el mundo del hockey.

"¿Agos tampoco se lo contó a su club y lo estás contando vos?", preguntó sin filtro Margalot. "No, no, Agos renueva, ya estaba allá", cerró Agustina Gorzelany.