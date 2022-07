La honestidad brutal de la goleadora de Las Leonas tras perder la final: "Me da..."

Luego de un gran Mundial, Las Leonas llegaron a la final con la ilusión de sumar su tercera estrella de campeonas del mundo. Del otro lado estaba Países Bajos, histórica rival en definiciones y verdugo en la final de los últimos Juegos Olímpicos. En aquella ocasión, la Oranje venció a la Albiceleste por 3 a 1 y la final de este domingo tuvo idéntico resultado y vencedor, lo que causó la indignación de Agustina Gorzelany.

La jugadora argentina tuvo una Copa del Mundo de excelente nivel, ya que terminó como goleadora de la competencia con ocho tantos. Sin embargo, su gran actuación personal se vio opacada por la derrota ante las neerlandesas. Con mucha bronca por haber estado tan cerca de la gloria nuevamente, Gorzelany disparó: "Me da mucha impotencia seguir saliendo segundas, sabiendo que lo teníamos ahí".

En charla con ESPN, una de las figuras de Las Leonas no pudo contener su bronca pero antes aseguró que el equipo hizo un gran trabajo en el Mundial: "No vamos a sacarle mérito a todo el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá y no es poco. Da mucha bronca, se nos escapó... ¿qué te puedo decir? Estoy muy enojada", aseguró.

Con 8 tantos, Agus Gorze fue premiada como la goleadora del Mundial de hockey 2022. ¡UNA LEONA! pic.twitter.com/TUOSonV5VX — SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2022

Por otra parte, Gorzelany recibió los halagos de las integrantes de la transmisión de ESPN por haber sido goleadora del Mundial pero, nuevamente, demostró su enojo por el triste final de su primera Copa del Mundo como Leona: "Sí, es un mimo pero, qué se yo, hubiese preferido levantar la copa. Pero bueno, si tengo que buscar algo positivo, me quedo con eso", expresó.

Gorzelany, de 26 años, fue una de las mejores jugadores de Las Leonas subcampeonas del mundo. A pesar del gran torneo y la distinción individual, estar tan cerca del título y no alcanzarlo es algo que duele y mucho para la goleadora.