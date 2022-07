La fuerte crítica de Omar Labruna al color del nuevo Monumental: “El hincha de River…”

Este jueves, las redes sociales de River estuvieron muy movilizadas por cuestiones de índoles totalmente distintas. Por un lado, los hinchas revolucionaron Twitter con su insólita campaña de #CR7ARIVER, un hashtag que se hizo tendencia para "seducir" a Cristiano Ronaldo. Por otra parte, las imágenes de cómo quedaría el Monumental luego de las remodelaciones llamaron mucho la atención y causó disgusto entre varios fanáticos, entre los que se encuentra Omar Labruna.

El hijo de Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos de la historia del club, demostró su descontento por el color de las tribunas y las butacas, que será de color gris oscuro: "No corresponde el color de las tribunas, no me gusta. El hincha de River quiere otra cosa", aseguró el exjugador del Millonario.

Aunque aseguró que "no me gusta que el nuevo Monumental", Labruna, que también estuvo en River como ayudante de campo de Ramón Díaz, explicó que entiende la decisión: "Hay que respetar las decisiones de la dirigencia", sentenció.

La explicación detrás del color del nuevo Monumental es meramente industrial y económica: según expresó River, el club consultó con diversas empresas que están a la vanguardia de la construcción de estadios y las butacas de color gris oscuro son más duraderas que las blancas y rojas, que se ensucian y pierden el color de forma rápida, respectivamente.

De acuerdo a lo que explicó Jorge Brito, las obras del nuevo Monumental marchan en tiempo y forma. Entre otras cosas, la remodelación suprimirá la pista de atletismo, aumentará la capacidad a 81 mil hinchas de River y tendrá una nueva pantalla gigante sobre la Centenario alta.