El sorpresivo pedido de Abbondanzieri al Consejo de Fútbol de Boca: “Me gustaría que…”

345 partidos jugados y 14 títulos con la camiseta de Boca lo hacen uno de los arqueros más importantes de la historia del club. Roberto Abbondanzieri es palabra autorizada a la hora de referirse al Xeneize, producto de sus enormes actuaciones en uno de los arcos más importantes del fútbol argentino.

Abbondanzieri alzó 14 títulos con la camiseta de Boca.

El Pato, histórico de la institución, alzó la voz para referirse a uno de los temas de actualidad que mantiene en vilo a los fanáticos: la continuidad, o no, de Agustín Rosi. "Si me tomo el atrevimiento de hablar de Rossi es porque a mí me gustaría que se quedara", soltó el ex arquero.

"Porque cuando agarras el ritmo del arco de Boca es algo muy bueno. Y Agustín está bárbaro. El otro día la gente se lo reconoció y lo tiene merecido. Yo creo que una vez que se encuentra un gran arquero, hay que tratar de mantenerlo", añadió el ganador de tres Copas Libertadores.

Además, Abbondanzieri se coronó campeón de seis torneos locales (1198, 199, 2000, 2003, 2005 y 2006). En el plano internacional, además de las Libertadores, levantó dos Copas Intercontinentales, dos Copas Sudamericanas y una Recopa Sudamericana con la camiseta azul y oro.