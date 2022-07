Rolfi Montenegro y un palazo a la dirigencia ¿y a Falcioni?: “A muchos les sirve…”

La crisis de Independiente se agrava cada día. Este martes, la renuncia de Daniel Montenegro al cargo de manager sumó un nuevo problema para el club, que viene de mal en peor tanto en lo institucional como en lo deportivo. Y el Rolfi, después de su salida del club, dejó una indirecta para la dirigencia y ¿para Julio Falcioni? El Emperador lo había criticado este lunes...

"Es difícil, es un momento complicado para mí, yo quiero mucho al club. Yo siempre traté de dar lo mejor", comenzó Montenegro en charla con los medios presentes en la puerta del predio de Villa Domínico.

Inmediatamente, el Rolfi fue consultado por su salida del club, en el medio de los rumores sobre que la dirigencia llamó a Falcioni para dirigir nuevamente a Independiente: "Lo de Julio ya está, es déjà vu eso, me parece que es más de lo mismo, eso está claro. Para mí era una etapa cerrada en mi vida. Hay muchos que por ahí les sirve eso. A mí no me gusta ponerme en esa situación. Hay otras cosas atrás que hicieron que demos un paso al costado. Creemos que es el momento".

El ahora exmanager se refirió al entrenador interino Claudio Graf, a quien apoyó: "Necesitamos en esta semana estar al lado de Claudio. Es una persona en la que confiamos, que le dimos la posibilidad de poder trabajar. Era un pecado irnos en ese momento. Somos así, actuamos de esa manera. Puede estar bien o mal pero somos leales a la gente que nos apoya y que nos cumple de la manera que nosotros queríamos".

"Por momentos se pudo trabajar, por momentos no. Es un momento difícil, no solamente depende de nosotros, hay muchas cosas atrás. No es solamente elegir un jugador y que te vaya bien o mal. Había todo un laburo atrás. Hay cosas que nos podemos haber equivocado como se equivoca cualquiera. Puede salir bien o mal porque es fútbol. Pero nos vamos tranquilos porque el trabajo que quisimos hacer por el tiempo que nos tocó", expresó Montenegro.

Ya sobre el final de la charla, Montenegro volvió a hacer foco en su salida del club y la situación con Falcioni, aunque aseguró que no fue el conflicto con el extécnico del Rojo lo que lo llevó a tomar la decisión de irse: "Se pone mucho en primer plano 'viene Julio y se va el Rolfi'. Yo me voy por otras cosas, no por Julio. Me voy por un desgaste, es un tema de tiempo. A mí me gusta proyectar para adelante, no me gusta quedarme con el día a día. Siempre pensamos para adelante. Esa era la premisa nuestra. Cuando no hay una idea conjunta, lo más importante es dar un paso al costado y que venga gente con otras ideas".

Falcioni había hablado este lunes y había criticado "las formas" de Montenegro sobre su salida: "Fue una decisión y yo lo acepté de la mejor manera. Nunca creo que es injusto. El club llevó un mánager del que me pareció muy correcta su decisión, pero no sus formas".

El Emperador se había referido a que el Rolfi había buscado un nuevo entrenador cuando él todavía estaba en el cargo: "No me gustó la forma y se lo hice saber en el momento adecuado. Me llamaban los técnicos que él quería para preguntarme 'Julio, ¿te vas?' y yo les decía 'no sé' y ellos 'no, porque me llamó tal persona'..."

"Estaba en el día a día al lado de nuestro y le dije 'me parece que no estás haciendo las cosas bien, vos estás empezando mal tu trabajo'. Lo puedo decir públicamente porque se lo dije a él face to face (cara a cara, en inglés)", dijo Falcioni.

Más frases de Montenegro

"Acá es fácil sacar un balance. Por lo general se disminuye todo a los resultados. Nosotros no vinimos solo a trabajar con Primera. Trabajamos con infantiles, con juveniles, Reserva, Primera y hasta nos quedamos con las chicas. Sentíamos que también son parte del club, son parte nuestra, necesitan que alguien esté. El balance lo veremos con el tiempo, nos acomodamos a lo que el club necesitaba en momentos difíciles. Ahora vemos junio pero nadie se acuerda cómo empezaron las cosas y cómo nos acoplamos a eso".

"Siempre estuvimos, pusimos la cara y tratamos de darle solución a lo que podíamos. Hay muchas cosas que no podíamos hacer y dependíamos de otra gente, pero esto es así".

Héctor "Yoyo" Maldonado y el acompañamiento al plantel: "Nosotros sabíamos desde el primer momento cómo eran las cosas acá. El plantel necesitaba gente que lo acompañe. Nosotros estuvimos en todo momento con ellos, por eso nos vamos con esa gratitud de ellos, nos podemos mirar a la cara y darnos un abrazo. No es fácil que nos abran las puertas de un vestuario. Desde el primer momento hubo buena predisposición, nosotros estuvimos con ellos y los acompañamos. Nosotros nos vamos muy contentos y les agradezco por el tiempo que nos brindaron. Yoyo está, pero es una situación difícil cuando una o dos personas manejan el club. Teníamos que estar y lo hicimos hasta donde pudimos. Hoy sentimos que no podemos hacer más nada"

Cómo se soluciona la crisis del Rojo: "Independiente necesita que acompañen, que estén, que venga más gente y que los jugadores se sientan protegidos. Esa es la base en cualquier circunstancia. No es cuestión de venir y nada más, es cuestión de estar, preguntar, ver qué necesitan. No sé si es un tema político o qué, pero hay más gente que destruye que la que construye. Para eso es fácil, en una red social cualquiera lo puede decir, pero estaría bueno que los que dijeron que iban a estar, no están ahora. Los que dijeron que iban a poner la cara no están. Cuando nosotros arrancamos nos dijeron que nos iban a acompañar y estamos nosotros. No me gusta ser rencoroso. A mí me preguntaban por qué no hablaba, los que tienen que hablar son otros. ¿Cuál es la solución? De una vez por todas se tiene que cortar esto, tiene que haber alguien que pare la pelota y que empiecen a construir porque si no es imposible".

La negociación con Rodrigo Aliendro, que terminó en River: "Lo de Aliendro lo saben todos. Es la realidad. Lo de Rodrigo hasta último momento insistimos hasta que dijo 'bueno, hasta acá llegué'. ¿Qué podemos hacer nosotros? Escuchás muchos de afuera que dicen que no convencimos a nadie, 'no trajo a nadie, no hizo nada'".

Domingo Blanco y otros jugadores que se fueron libres: "Me gustaría ver a otros tratando de convencer como hicimos nosotros con 'Mingo'. Fui a 14 reuniones con 'Mingo' y no podemos hacer nada. Cuando el jugador decide es muy difícil convencerlo. Tenés dos opciones, o lo dejás afuera de la cancha un año o tratás de llegar hasta el final y ver qué sucede. Con Mingo, el Uru y (Andrés) Roa hicimos lo mismo. Vimos si podíamos solucionarlo. Necesitábamos de ellos, no era un plantel numeroso. Cuando se abrió el mercado y pensábamos que podíamos traer, esa era la premisa que teníamos. Por eso se hizo lo que se hizo. Nosotros teníamos un proyecto para el futuro de Independiente. No dejamos ir jugadores porque entendíamos que era así, sabíamos por qué hacerlo. Nadie puede decir que hicimos las cosas porque queríamos".

Claudio Graf: "No sé si va a dirigir Claudio. Fue con el primero que hablé. Él entendió lo que nosotros queríamos. Es decisión de él lo que quiera hacer".

La relación con Hugo Moyano: "Ahí también hay que ver cómo le llegan las cosas a Hugo. Él viene en los momentos que tiene que venir. Cada vez que me tocó hablar con él lo hice de buena manera, él siempre estuvo muy predispuesto. Conmigo se portó muy bien. Las veces que lo he cruzado fue cuando se firmaba un contrato o la vez que fuimos con Eduardo a hablar para poner las cosas en claro".

"Creo que dejamos cosas positivas, una organización en Inferiores, en Reserva. Hace mucho tiempo que dicen que no se preocupaban por eso".

La negociación por un nuevo técnico: "Lo primero que me dijeron era que hasta que no se supiera lo que pasaba con las elecciones era difícil. Yo no me quedé con eso, hablé con técnicos. Yo entendía que si las cosas se solucionaban yo tenía que hacer mi trabajo. Era mi intención. Yo los llamados los tenía que hacer".

¿Gabriel Heinze se animaría a este contexto de Independiente?: "No sé. Dependerá de quién se quiera arriesgar, pero los intentos los tenés que hacer. Tuvimos muchos no, pero muchos vinieron y están. Es gratificante que los que quisieron venir lo hicieron y están, pese al contexto. Para otros es más fácil cuando se puede tener la posibilidad de tener plata".

La llegada de un grupo empresario que invirtiera en el club y los desmanejos en las negociaciones: "Yo también estoy esperando al grupo empresario. Nos callamos por un tema de cuidar esta integridad. El primer caso fue el de (Adolfo) Gaich. Nosotros entendíamos que no había dinero para traer ningún jugador y se estaba hablando de un millón de dólares para traer a Gaich. Con esa plata podríamos haber traído tres o cuatro refuerzos. Nunca lo entendí, eso fue en enero pero en junio volvió a aparecer. Tomó fuerza al punto de que iban a poner un sponsor. Te sacaba de contexto. Por ahí hablabas con algún jugador y por arte de magia aparecían ellos. Teníamos que cuidarnos porque había jugadores que hablábamos y decíamos 'nos llamó tal persona', pero nosotros decíamos que éramos nosotros los encargados. Muchas veces nos retrasaban".

¿Volvería a Independiente?: "Habrá que analizar muchas cosas, ver en qué situación y de qué manera. Para nosotros fue un aprendizaje, pusimos lo que teníamos que poner, pero estamos en una posición donde dependés de otros".