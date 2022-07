El elocuente posteo de despedida de Benedetto a Izquierdoz: "Sos un..."

La imagen de Carlos Izquierdoz subiéndose encapuchado al avión que lo iba a llevar a su nuevo destino en España, mientras Boca jugaba con Estudiantes, pinta de pies a cabeza lo que fue el fin tenso que tuvo su relación con la dirigencia de Boca. Sin embargo, su salida deja un vacío muy grande puertas adentro, que sus propios ex compañeros se preocupan de que se haga notar. Darío Benedetto, referente del actual plantel y confeso amigo suyo, le brindó un emotivo mensaje de despedida vía redes sociales.

El posteo de despedida del Pipa al Cali.

"Amigo, te deseo lo mejor y éxitos. Varios años y cosas vividas al lado tuyo. Sos un ejemplo para todos", escribió el Pipa en una historia que subió a su cuenta personal de Instagram. El texto además lo acompañó con una foto de ambos abrazándose, luego de conseguir el pasaje a la final de la Copa Libertadores 2018.

Este mensaje respaldatorio del goleador de Boca que viene en baja llega luego de que se confirmara que el Cali continuará su carrera en el Sporting de Gijón, de la segunda división española. Firmará por dos temporadas con el club asturiano.

Pero no es la primera vez en el tiempo reciente que el delantero deja un mensaje tan fuerte en favor del capitán corrido, que fue quien terminó pagando los platos rotos de esa reunión caliente que hubo entre jugadores y dirgentes en la previa de la vuelta con Corinthians. Después del episodio del abrazo con Rojo y la cinta (ante San Lorenzo), cuando el conflicto entre la dirigencia y el Cali estaba en pleno auge, Benedetto había dicho:

"Tuve muchos capitanes y al Cali lo elijo siempre y le voy a dar la cinta toda la vida. Es profesional, buena gente, sabe cómo pelear los premios, tiene todo lo que tiene que tener un capitán, se cuida con las comidas, es un tipo al que no le podés decir nada, es el primero que llega y el último que se va. Me duele por la persona porque lo aprecio ¿Si fue una decisión futbolística su salida? No sé si fue una decisión futbolística...".

Izquierdoz arribó a Brandsen 805 a mediados del 2018. Llegó para disputar la fase final de la Copa Libertadores que Boca terminó perdiendo ante River en Madrid. Jugó 146 partidos y ganó cinco títulos.