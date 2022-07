La urgente decisión de Boca con un refuerzo muy buscado tras la ida de Izquierdoz

La salida de Carlos Izquierdoz de Boca, en conflicto con la dirigencia, es un hecho. El Cali partió este domingo rumbo a España, donde firmará con el Sporting de Gijón, y en el Xeneize tienen decidido el nombre por el que van a ir a la carga e intentarán cerrar cuanto antes: Adonís Frías, de Defensa y Justicia. Es un futbolista que viene sonando desde hace rato y se especulaba con una posible llegada suya a fin de año. Pese a que el mercado de pases está cerrado en Argentina, esta salida del ex capitán al exterior le abre una ventana para incorporar un jugador en su lugar (hasta el 8 de agosto).

La intención de Boca es hacerse con el 100% del pase del defensor que salió campeón de la Sudamericana 2020 y de la Recopa Sudamericana 2021 con el Halcón. Y es por eso que Riquelme y el Consejo ya elevaron una oferta de 1.500.000 dólares, la cual fue considerada insuficiente. Defensa y Justicia pretende rascar medio palo verde más.

No obstante, las diferecias son salvables y está todo encaminado para que Adonis Frías se convierta en el nuevo 2 de Boca. Vendría para reforzar una zona de la cancha que quedó un tanto despoblada como consecuencia de las salidas de Izquierdoz y Gastón Ávila (a Bélgica). Están dentro del plantel Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Nicolás Figal (lesionado) y el juvenil Gabriel Aranda.

En caso de concretarse, sería la tercer incorporación de Boca en este mercado invernal: Martín Payero (quien hizo su debut en el 3-1 vs. Estudiantes) y Facundo Roncaglia fueron las otras dos.

Otro dato que facilitaría la negociación es que el defensor de 24 años es hincha fanático del club de la Ribera. En septiembre del año pasado, el jugador fue muy clarito con su postura: "¿Si me quiere River? No, dejame tranquilo en Defensa. Soy hincha de Boca de chiquito. Mi sueño siempre fue jugar en Boca, no en River. ¿Si me llama Román? Voy caminando".

Frías surgió de las inferiores del club de Florencio Varela y estuvo un año a préstamo en Los Andes. Es un central alto, fuerte y con buen primer pase; uno de los pilares del equipo de Sebastián Beccacece que fue furor. Dato extra: patea penales. Lleva un gol en cinco partidos en este campeonato.