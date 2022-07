El mensaje de Battaglia a Riquelme tras ser echado de Boca: “Me hubiese gustado…”

Las últimas semanas de Boca fueron un caos total. Bien se podría afirmar que todo comenzó con el despido de Sebastián Battaglia, quien fue cesado de su cargo de entrenador luego de una eliminación por Copa Libertadores que no parecía tener el rótulo de sentencia como otras. Por primera vez desde ese entonces, el exDT habló sobre su salida y no se guardó nada a la hora de revelar cómo era el día a día con Juan Román Riquelme.

Battaglia mantuvo una larga entrevista con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, en la que tocó el tema de su relación con el actual vicepresidente del Xeneize. Aunque algunos hechos del último semestre provocaron rumores sobre una supuesta ruptura, el exentrenador no mostró rencor. Sin embargo, reveló que casi no hablaba con su excompañero: "Hablamos poco... desde mi salida no volví a hablar. Sí, me hubiese gustado tener un poco más de charla de fútbol durante mi paso como técnico del club. No hablaba con él, hablaba más con los del Consejo".

Luego, el máximo ganador de la historia de Boca aseguró que la forma en la que se le comunicó su despido no fue la mejor: "Me dolió la manera, quedás un poco dolido. Al fin y al cabo, todos queremos el bien para Boca. ¿De diferentes maneras? Por ahí sí... Duele cómo se dio todo, cómo avanzó y cómo termina", expresó.

Además, Battaglia aseguró que no se arrepiente de sus dichos sobre la falta de refuerzos luego de la eliminación con Corinthians, algo que podría haber sido el detonante de su despido: "Yo siempre plantee todo lo que tenía que plantear, a mi me preguntaron, yo contesté y no sentí que iba a herir a nadie, ni a mis jugadores, ni a nadie. Él que se quiera sentir tocado, que se sienta. Quizás fue atemporal y debí haber dicho antes el tema de los refuerzos, pero yo eso lo hablaba con los que tenía que hablar".

Por otra parte, el exDT de Boca afirmó que su salida le dolió porque sucedió cuando estaba encontrando la mejor versión de su equipo: "Lo viví con tristeza. Un día después de la eliminación yo le dije a mis jugadores que había que levantarse y seguir, que había un torneo que pelear".