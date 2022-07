River: el particular motivo por el que Gallardo canceló la conferencia tras ganarle a Gimnasia

Marcelo Gallardo tomó este jueves una decisión sorpresiva al no presentarse a la habitual conferencia post-partido tras la victoria de River 1 a 0 ante Gimnasia. El técnico del Millonario, quien ya había tomado esta decisión varias veces tras algunas derrotas, esta vez llamó la atención al tratarse de un triunfo. ¿Por qué no estuvo?

Gallardo volvió a suspender la conferencia de prensa post-partido.

El motivo es sencillo: después de haber brindado una larga conferencia el martes, Gallardo concluyó que no era necesario volver a hablar, pese a que en esta ocasión podría haberse referido al encuentro contra el Lobo, que River ganó con un gol de Lucas Beltrán.

Por otra parte, el duelo del Millonario ante los de Néstor Gorosito en el Monumental significó el tercer triunfo en esta Liga Profesional, además de los debuts de Miguel Borja y Pablo Solari como futbolistas de la Banda.

En su última presentación ante los medios, Gallardo había dicho: "Lejos estamos de pensar que todo está terminado. No hay crisis acá, no la van a encontrar. El hincha de River no se deja llevar por cosas externas o internas que intentan desestabilizar. Lo que se construyó es más fuerte que un resultado".

Esta no es la primera vez que el Muñeco decide bajarse de la conferencia de prensa, pero sí fue sorpresivo que lo hiciera después de ganar. La suspensión del diálogo con la prensa de este jueves por la noche es la cuarta de forma consecutiva en el torneo local: ya lo había hecho tras el 3 a 2 sufrido contra Huracán en Parque Patricios, contra Godoy Cruz después de perder 2 a 0 en el Monumental y tras el 2 a 2 contra Vélez en el José Amalfitani el fin de semana pasado.

Este domingo, River buscará reafirmar la recuperación en su visita a Mar del Plata, donde se enfrentará desde las 15.30 con Aldosivi, anteúltimo en la tabla de los promedios y en posición de descenso.