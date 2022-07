La lapidaria sentencia de Ruggeri a Navarro Montoya en vivo

Entre los millones de fanáticos que tiene el fútbol a lo largo y ancho del mundo, hay dos grupos bien marcados que muchas veces chocan. Están aquellos que piensan que lo más importante es mostrar un buen juego dentro de la cancha y, en la vereda opuesta, los que levantan la bandera de que solo sirve ganar, sin importar el cómo.

Oscar Ruggeri y Carlos Fernando Navarro Montoya fueron los encargados de graficar dichas posturas en F90, programa de ESPN. Allí, en vivo, los dos exjugadores tuvieron un ida y vuelta en el que el Cabezón utilizó una frase que liquidó al arquero de gran paso por Boca Juniors.

Fiel a su estilo, y sacando chapa del Bilardismo que lo caracteriza, el campeón del Mundial de México 1986 comenzó: “A mí no me interesa lo que digan, ¡hay que ganar!. Bilardo, cada vez te quiero más, gracias por enseñarnos”.

El ex arquero, no dudó en responder a la postura de su compañero: "Ganar es el objetivo de cualquier entrenador y jugador: Está el cómo, que es lo que queremos discutir, y las consecuencias en los equipos tan grandes que son enormes. Hay cuestiones que discutirlas en el fútbol es atrasar, no necesitamos seguir discutiendo esto”.

Fue entonces cuando Ruggeri decidió apuntar contra los ideales del Mono. “Vos te perdiste de ir a la selección con nosotros por eso, porque te da lo mismo ganar o no”. Y sentenció “Si vos decías, ‘hay que ganar’, adentro. Están todo el día así, ‘Hay que ir al Colón, porque si no sos de cuarta’. Hay que ganar, mostro”, sentenció.