La incómoda respuesta de Ibarra sobre si contará con Izquierdoz para Boca: “Cuando lo…”

Contundente, incómodo, sugestivo. Hugo Ibarra dijo muchas cosas en la conferencia de prensa que realizó este viernes, pero probablemente algo de lo más resaltante fue lo que expresó sobre Carlos Izquierdoz. El defensor de Boca, que salió sorpresivamente del equipo titular después de la eliminación ante Corinthians por la Copa Libertadores, no fue tenido en cuenta después de ese partido y surgieron fuertes rumores sobre su salida, que todavía no se concretó.

Ahora, el futbolista se encuentra trabajando con los kinesiólogos por molestias. Y sobre la vuelta de quien era capitán, el entrenador explicó terminantemente: "Yo estoy trabajando con los que están diez puntos. Cuando lo esté, lo veremos".

Sobre la respuesta se pueden inferir varias cosas. En primer lugar, Ibarra deja claro que Izquierdoz no está bien físicamente. En segundo lugar, no aseguró que el defensor volviera a ser parte del equipo titular, cuando hasta hace poco no solo era un indiscutido sino que era capitán. En ese sentido, no hubo mensaje de apoyo ni una frase que expresara volver a tenerlo en cuenta.

Unos minutos antes, Ibarra se había expresado tanto acerca de Izquierdoz como de Gabriel Aranda y los posibles refuerzos en la posición de defensor central: "Están trabajando diferenciado con los kinesiólogos, seguramente estarán bien dentro de poco tiempo. Hablando de refuerzos, Facundo Roncaglia llegó hace unos días y está trabajando para ponerse a punto para tenerlo en cuenta también".

Así, Ibarra casi que le restó importancia al Cali y al juvenil, al mismo tiempo que destacó la variante de Roncaglia en la posición. Boca, además, tiene a Marcos Rojo, Nicolás Figal y Carlos Zambrano para ocupar ese puesto.

La conferencia de prensa de Ibarra

"El equipo está bien, estamos buscando la forma. Sabemos que es difícil para el plantel la situación vivida anteriormente. Tenemos que seguir trabajando de la misma manera, con el objetivo claro: todo lo que nos queda por delante tratar de ganar y competir al máximo nivel".

Darío Benedetto y la posibilidad de que sea titular el domingo: "Darío tiene una molestia en el tobillo, lo vamos a esperar y seguramente mañana veremos el equipo completo".

El equipo para jugar contra Estudiantes y la presencia de Exequiel Zeballos: "El equipo no está confirmado, seguramente mañana lo estará. Exequiel es un grandísimo jugador como todos los que tenemos aquí en el club. Será utilizado en el momento en que sea oportuno para el equipo".

El planteo ante Argentinos y los jugadores que tenía disponibles: "Respecto del partido con Argentinos teníamos planteado un equipo. Al no tener los mismos nombres que en el partido contra Talleres, el esquema cambia. Tratamos de poner el mejor equipo, con Exequiel por afuera, Sebastián por el otro lado, ser ofensivos y tratar de encontrar los espacios por los costados. No se dio, tuvimos una derrota que nos dolió mucho. Queremos seguir trabajando de esa manera. Cuando no tenemos a los jugadores en forma física completa es difícil formar el mismo equipo".

Oscar Romero, que fue extremo en la práctica de este viernes: "El trabajo de hoy fue un trabajo táctico. Estamos tratando de buscarle la forma al equipo. Oscar es un grandísimo jugador, de selección. Queremos encontrarle el lugar donde se sienta más cómodo y sea lo mejor para el equipo. La idea es sostener un equipo, pero a veces con lesiones y molestias es difícil. Las variantes están y todos tienen que estar preparados por si les toca entrar en algún momento del partido".

"Con el hincha estamos agradecidos, siempre nos ha alentado y lo va a seguir haciendo, sin lugar a duda. La preocupación nuestra es tratar de mejorar al equipo, que tenga continuidad. Queremos ganar todos los partidos que quedan por delante".

Sobre Agustín Almendra, que no quiere renovar su contrato: "Agustín hasta que se lesionó lo tuve en cuenta en Reserva, estuvo trabajando muy bien, la idea era ponerlo de la mejor manera para que pueda estar en Primera División. Las decisiones personales no me corresponden a mí. Es una pena porque es un muy buen jugador. Seguramente tendrá su decisión tomada, o no... Mientras esté en el club, uno quiere tenerlo en el club, pero en esta situación no me corresponde entrar porque no conozco si se quiere quedar o se quiere ir".

Martín Payero: "Martín está muy bien, con muchas ganas y entusiasmo. Nos puede dar muchas cosas a nosotros como equipo. Lo estamos evaluando justamente para ver si podemos contar con él para el fin de semana, en el puesto de él, por derecha".

Sobre la posibilidad de que llegue otro técnico para reemplazarlo próximamente: "Esto es fútbol, muchachos, y pasa eso. Uno tiene que convivir desde el momento en que uno se pone el saco de entrenador, sabe que es así. A mí no me molesta para nada. Yo tengo que hacer lo que es mejor para el club. Para eso estamos, en un momento nos necesitaron y uno está para poner el pecho y darle para adelante. Uno sabe que pueden pasar estas cosas y no me pesa para nada".