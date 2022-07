El técnico que Yoyo Maldonado quiere para Independiente y que Rolfi Montenegro no acepta

Nuevo cortocircuito en una parte de Avellaneda. La opción que le gusta a uno, no convence al otro. El secretario general de Independiente, Héctor "Yoyo" Maldonado, pretende que el Rojo contrate a Pedro Monzón como entrenador, pero el manager Daniel Montenegro se opone a esa idea.

Pedro Monzón es el entrenador que pretende Yoyo Maldonado.

Según indicó Olé, Monzón es el candidato principal de Maldonado para reemplazar al entrenador interino Claudio Graf al menos hasta las elecciones, que por ahora no tienen una fecha definida y podría ser en septiembre. El Moncho, a los 60 años, tomó el mando de Dock Sud el 5 de julio de este año y había estado cerca de dirigir a la Reserva de Independiente en el pasado.

Monzón, que fue ayudante de Julio Falcioni durante su último paso por Independiente, no tendría una buena relación con el Rolfi Montenegro, manager de la institución de Avellaneda, con quien en el pasado tuvo fuertes cruces. Además de que Montenegro quiere a Gabriel Heinze como entrenador, el perfil de Monzón no lo convence.

De hecho, el Rolfi fue el principal detractor de Monzón para que no dirigiera a la Reserva: “Hablé para ser el DT de la Reserva, hablamos mucho y quedamos en volver a hacerlo. Hace unas horas charlamos y Montenegro me dijo que no estaba capacitado”, había afirmado el Moncho en enero.

En ese sentido, también había asegurado: "No estoy enojado con él. Lo llamaron para tomar decisiones y me dijo en la cara que no era de su perfil. Tengo que aceptar su decisión".

Igualmente, meses más tarde, Monzón cruzó a Montenegro duramente: “Yo salí campeón con Independiente, no me fui al descenso. Él no es el que manda en el club. La dirigencia en conjunto con él decidieron que yo no siguiera trabajando ahí”.

En el Rojo todas las agrupaciones políticas estarían contentas con la contratación de Heinze, aunque advirtieron que la situación económica e institucional no es lo suficientemente fuerte para convencer al Gringo de tomar el mando del equipo. Los de Avellaneda, con Graf como interino, igualaron 0 a 0 con Rosario Central y cayeron 2 a 1 con Defensa y Justicia.

Las otras opciones para dirigir a los Diablos Rojos son Jorge Almirón, recientemente despedido de Lanús y que también tuvo un paso flojo por el club, y Mauricio Pellegrino, quien quedó libre después de su salida de Vélez. Independiente se enfrentará este este sábado desde las 18 a Atlético Tucumán en Avellaneda, con Graf como entrenador.