La esperanzadora revelación sobre la salud de Schumacher: "Michael está…"

En las últimas horas, una persona muy cercana a Michael Schumacher realizó una dura acusación contra el entorno del siete veces campeón de Fórmula 1. "Solo escuchamos mentiras, desvelen la verdad. Pude entender la situación inicial, ya que siempre hice todo lo posible para proteger la vida privada de Michael, pero desde entonces solo he escuchado mentiras de ellos. Han pasado nueve años, quizás deberían desvelar la verdad y decir las cosas como son”, dijo Will Weber, ex agente del alemán.

Pero la respuesta llegó rápidamente y fue Jean Todt, con quien compartió sus gloriosos años en Ferrari, quien salió a hablar y sus dichos recorren el mundo teniendo en cuenta que reveló un esperanzador detalle sobre la salud del siete veces campeón: “Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. De manera diferente, pero está aquí y eso nos hace encontrar fuerza”.

Hendrik Wüst, Corina, Gina y Jean Todt.

“Yo no lo extraño porque puedo verlo. Pero claro, lo que extraño son las cosas que solíamos hacer juntos”, aseguró Todt a RTL y confesó: “Sí, es cierto, veo carreras con Michael y estoy orgulloso de llamar a Michael mi amigo y de tener una amistad muy estrecha con su familia”.

Ayer, en su ciudad natal (Renania del Norte – Westfalia) fue reconocido por el primer ministro del estado y estuvieron presentes su esposa Corina, además de su hija, Gina. "Honramos hoy a un hombre que no sólo destaca por sus logros deportivos. Pero, sobre todo, rendimos homenaje a Michael Schumacher más allá de las carreras y de los focos”, aseguró. Hendrik Wüst.

Un día como hoy, pero del 2002, Schumacher igualó el récord de cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1 que poseía Juan Manuel Fangio, el único piloto, hasta ese entonces, que había alcanzado esa cifra de títulos obtenidos en la historia de la máxima categoría. El piloto alemán obtuvo la victoria con Ferrari en el Gran Premio de Francia de F1, en el circuito de Magny-Cours, y de manera anticipada, a falta de seis fechas para el cierre del campeonato, logró esta epopeya que parecía imposible de conseguir.