El pedido de Miguel Borja tras su debut en River: “Necesitamos…”

Desde que se conoció la confirmación de la venta de Julián Álvarez, el mundo River esperó con ansias conocer al nueve de experiencia que vendría a reemplazarlo. Luego de mucho tiempo y momentos de duda, finalmente Miguel Borja estampó su firma y ya tuvo su debut con la camiseta del Millonario.

El reloj marcaba 72 minutos cuando Marcelo Gallardo decidió realizar su tercera y última modificación del partido (pese a contar con dos cambios y una ventana más, el Muñeco se mostró conforme y no toco el equipo). El colombiano tuvo su debut oficial en el estadio Monumental ingresando en lugar del goleador de la noche, Lucas Beltrán.

En referencia al gran recibimiento que le dio el público del Millonario, manifestó: "Lindo escenario, la verdad que es algo que me imaginaba y es una de las hinchadas más fieles del país. El respaldo del aficionado es muy importante para tomar confianza. Eso lo ayuda a uno y lo motiva aún más".

Sobre las características del fútbol argentino, expresó: "Muy intenso todo. Creo que es un fútbol más dinámico a comparación del que se vive en Colombia. De a poco me voy adaptando, voy conociendo a los compañeros y ellos me conocen a mi también". Además, sobre Marcelo Gallardo y su forma de trabajar, expresó: "Eso fue lo que me motivó a venir. Estoy con ganas de seguir mejorando cada día y para eso se necesita un entrenador como él.

Para finalizar, habló sobre su competencia interna con Lucas Beltrán: "Muy bien, la verdad es que necesitamos de todos para cumplir el objetivo que es salir campeón. Lo felicito porque viene haciendo muy buenos partidos. Contra Vélez hizo un desgaste impresionante y estoy muy contento por él".