La llamativa “letra chica” del contrato de Borja con River

Miguel Borja es el delantero que River esperaba para reemplazar a Julián Álvarez. El colombiano, pretendido desde hacía semanas por Marcelo Gallardo, podría ser la carta de gol que solucione el irregular presente del Millonario en la Liga Profesional. Y el atacante, que firmó su contrato hasta fines de 2025, tiene una llamativa cláusula que le permitiría irse del club por menos dinero con el paso de los años.

La negociación por el pase de Borja, por quien River pagó cerca de siete millones de dólares, se demoró mucho tiempo y el colombiano no pudo jugar en los octavos de final de la Copa Libertadores con el Millonario. Finalmente, la transferencia se cerró con final feliz para el club de Núñez, pero el contrato del futbolista tiene una sorpresiva condición. Es que Borja tiene una cláusula de rescisión que no es fija, sino que varía cada año.

La cláusula de salida del colombiano es de 10 millones de dólares hasta el 31 de diciembre de 2023, pero es decreciente y el valor es de ocho millones hasta el final de 2024 y de apenas cuatro millones hasta el último día de 2025.

El goleador, que podría debutar este jueves contra Gimnasia en el Monumental, llegó a River después de una dura negociación con Junior de Barranquilla y Palmeiras, los clubes que eran dueños de su pase.

En su presentación de este martes, Borja aseguró: "Me siento muy bien, se trabajó para estar óptimo y en condiciones para cuando me necesiten. Sabemos la historia que ha marcado a los colombianos, ha sido muy buena. Rafael Santos Borré me contó que era un club muy completo y que iba a sentirme muy bien. También hablé con Juan Fernando Quintero, eso me motivó".

"Sé lo que se sigue jugando y lo que se viene a futuro. Es una responsabilidad enorme. Me dieron la confianza y espero aprovecharla al máximo. Es un fútbol muy intenso, se juega a otro ritmo y eso marca la diferencia a nivel internacional. Julián (Álvarez) dejó una huella en la institución, pero yo pienso en lo que le puedo aportar al equipo, que seguramente va a ser muy importante. Tenemos un excelente grupo para poder hacer historia", cerró Borja.