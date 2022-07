Bombazo mundial de Luis Suárez: en qué club jugará tras su “no” a River

Luis Suárez estuvo muy cerca de jugar con la camiseta de River Plate, pero la eliminación del equipo de la Copa Libertadores de América terminó de definir su negativa. En horas de la tarde de este jueves, se conoció la noticia que sorprendió al mundo del fútbol. El periodista Rodrigo Vázquez confirmó que Nacional de Uruguay, será el próximo destino del jugador.

"BOMBAZO: Luis Suárez va a jugar en Nacional. “El Pistolero” vuelve al club que lo vio nacer después de 16 años. Contrato hasta el mundial, jugará Copa Sudamericana y el Torneo Clausura", escribió el uruguayo en su cuenta de Twitter.

De esta manera, el delantero retornará al club que lo vio nacer futbolísticamente. Su debut profesional, con la camiseta del Bolso, fue el 3 de mayo del 2005 en un partido ante Junior de Barranquilla en el marco de la Copa Libertadores de América. Su primer gol oficial llegó un mes más tarde, más precisamente el 10 de septiembre, ante Paysandú por el campeonato local.

Desde ese entonces vistió las camisetas de Groningen (Países Bajos), Ajax (Países Bajos), Liverpool (Inglaterra), Barcelona (España) y Atlético Madrid (España). Con la camiseta de la Selección de Uruguay lleva, hasta el momento, 116 partidos y 53 goles anotados.

Días atrás, más precisamente el 11 de julio, fue Suárez quien apuntó contra la dirigencia del Bolso luego de dar su no definitivo al elenco de Núñez: "River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso. Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación"