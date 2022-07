Tevez y una contundente advertencia en la previa del clásico rosarino: "Estamos..."

No quedan dudas que el clásico rosarino de por sí es de los más atractivos del fútbol argentino. Al fanatismo con el que se vive el duelo entre los dos equipos más populares de la ciudad, se le suma el condimento extra de la presencia de Carlos Tevez. El Apache, en lo que será su quinto partido como director técnico de Rosario Central, afrontará el trascendental partido en el Gigante de Arroyito en plena levantada (perdió los primeros dos que dirigió y luego cosechó cuatro de los últimos seis puntos posibles).

uD83CuDDFAuD83CuDDE6uD83CuDFDF? ¡Porque en la cancha son ustedes los Guerreros!



El plantel de #RosarioCentral realiza el último entrenamiento previo al clásico y así está el predio de Arroyo Seco#VamosCanalla uD83DuDCAA pic.twitter.com/2mVLifgVTa — Rosario Central (@RosarioCentral) July 20, 2022

Para comenzar, en conferencia de prensa, el DT se excusó de dar la alineación como había hecho en la previa del partido que su equipo le ganó a Sarmiento: “El equipo no lo puedo dar porque primero se los voy a dar a mis jugadores, pero no va a haber nada de otro mundo”.

“Lo importante es que estamos convencidos del partido que vamos a hacer, para lo cual debemos mantenernos enfocados y tranquilos porque preparamos un partido para hacer lo mejor posible. Después, obviamente el juego trae un montón de consecuencias, pero nosotros tenemos que estar preparados para sacarlo adelante”, aseguró.

Consultado sobre si pensaba hacer cambios para el clásico, Tevez expresó: “Nosotros trabajamos pensando siempre en Central. Uno está atento a lo que el otro equipo puede hacer, pero lo que buscamos es siempre la identidad propia. Y en esa búsqueda tratamos de manejar un partido, pero lo intentamos apostando al mejor juego, el mejor rendimiento de cada jugador”.

En este sentido, recordó: “En los clásicos que me tocaron como jugador muy pocos salieron lindos partidos para ver. Es así, lo que no quiere decir que no tengamos que ganarlo. Intentar buscar un ideal de equipo justo en este clásico parece que no se va a poder, que no lo vamos a encontrar”.

Tevez respondió con un expresivo “nooo” cuando le preguntaron si el equipo que pondrá en cancha es el ideal. “Hay entrenadores que están uno o dos años para lograrlo. Fijate los casos de River, Boca, que no encuentran ese ideal. No es fácil en el fútbol argentino, de hecho son muchos los técnicos despedidos”.

Y sentenció: “El ideal se construye con una base que estamos tratando de armar, pero no es fácil. Hoy no podemos encontrar ese equipo ideal, vamos en búsqueda de eso, convencidos de lo que queremos”.