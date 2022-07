La llamativa confesión del árbitro de Rosario Central - Newell's a horas del clásico: "Me juego..."

Este jueves, la ciudad de Rosario se paralizará ante una nueva edición del clásico entre Rosario Central y Newell's. Como se suele decir, esta clase de partidos es especial, por lo que todos los implicados son observados al mínimo detalle por los hinchas. Más allá del equipo de Carlos Tevez y una Lepra que pelea el campeonato, uno de los protagonistas del encuentro será el árbitro Fernando Espinoza, quien hizo una confesión que llamó la atención de todos.

Newell's venció a Central en el clásico de la Copa de la Liga.

Los clásicos son partidos calientes. Muchas veces, un resultado puede hundir o levantar a un equipo y un jugador puede pasar del rechazo al cariño por parte de los hinchas con una sola acción. En caso particular de la rivalidad rosarina, muchas veces se intenta bajar los decibeles en la previa pero, en esta ocasión, fue el propio Espinoza el que se sumó un peso inesperado: "El jueves tengo un partido muy importante, me juego parte de mi carrera a futuro, porque dependiendo de cómo salga todo van a seguir mis designaciones y creo que no me importan los colores, voy a dirigir al equipo A contra el equipo B", disparó el referí que viene de dirigir el último San Lorenzo-Boca.

Además, Espinoza hizo énfasis en la importancia del clásico entre Rosario Central y Newell's para su carrera: "Yo también juego un papel importante que es mi trabajo. Yo también me juego mi semestre, tengo hijos y familia y es mi fuente de laburo, vivo del arbitraje", aseguró de forma llamativa.

Espinoza será el árbitro del clásico de Rosario de este jueves a las 16:30.

Por otro lado, el árbitro se mostró muy emocionado por la designación para impartir justicia en el Gigante de Arroyito: "Me acabo de enterar. Es un partido en el que todo árbitro aspira a estar ahí, la felicidad me está abordando en este momento. Está entre los clásicos más importantes del país, realmente es una ciudad dividida en dos, hablo de colores y de hinchada", declaró en la radio rosarina Cadena 3.

Por segunda vez en el año, Newell's visitará a Rosario Central en una edición especial del clásico de Rosario por tratarse de un partido entre semana. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue triunfo para la Lepra, que apenas ganó dos de los últimos siete partidos ante el Canalla.