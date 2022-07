La decisión de Ibarra tras la derrota de Boca ante Argentinos que habla por sí sola

En la cancha de Argentinos, Boca se vio muy superado por su rival, jugó mal durante los 90 minutos y perdió merecidamente ante el Bicho. El Xeneize volvió a carecer de ideas, fue predecible en sus ataques y no generó peligro, ni siquiera con el ingreso de sus jugadores de mayor categoría como Darío Benedetto y Óscar Romero. El volantazo táctico de Hugo Ibarra no funcionó y el DT tomó una decisión a la que no le hace falta explicación alguna.

Tras sumar su segunda derrota en tres partidos, el DT de Boca, ratificado en su puesto hasta diciembre, canceló la conferencia de prensa habitual después de los encuentros y se fue de La Paternal sin hablar. Ibarra cambió de esquema, puso un mediocampo integrado por dos futbolistas y cuatro delanteros en el frente de ataque. Sin embargo, el equipo casi no tuvo situaciones de gol.

Una vez más, se vio un Boca desdibujado, sin creatividad ni rebeldía para jugar. De hecho, el partido del Xeneize podría resumirse en una imagen de Exequiel Zeballos, que ante la falta de opciones de pase abrió sus manos en un claro gesto de no saber qué hacer con el balón. El plan de Ibarra de saltear líneas y jugar a las espaldas de los mediocampistas de Argentinos no funcionó y no hubo conexión entre las líneas.

Tras abandonar La Paternal sin hablar, Ibarra mantendrá una conferencia de prensa el próximo viernes, en la previa al partido contra Estudiantes en la Bombonera. Probablemente, titulares habituales como Benedetto o Alan Varela tendrán grandes chances de volver al once inicial.

En lo que va del Torneo de la Liga Profesional, Boca jugó nueve partidos, de los que ganó cuatro y perdió cinco. El Xeneize terminará lanovena fecha a siete puntos de los líderes. Una noche olvidable para el conjunto de Ibarra en el estadio Diego Armando Maradona.