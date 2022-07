La Lepra se quedó con el primer clásico mendocino del fin de semana

En el marco de la fecha 13 del torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga Mendocina, Independiente Rivadavia venció por 4-0 a Gimnasia y Esgrima en Ciudad Deportiva. Yésica Perazzoli, Dámaris Prieto, Daniela Merlos y Malena Ruiz fueron las encargadas de sentenciar el clásico para las dueñas de casa. Este domingo, desde las 14.45 en el Víctor Legrotaglie, se jugará el clásico masculino por el torneo de la Primera Nacional.

#LigaMendocina - Femenino



??¡Final del partido en Ciudad Deportiva!



CSIR 4-0 Gimnasia y Esgrima



?? Yésica Perazzoli

?? Dámaris Prieto

?? Daiana Merlos

?? Malena Ruiz#MásUnidosQueNunca#ArribaLaLepra pic.twitter.com/VcIuz5yCKn — Independiente Riv. (@CSIRoficial) July 2, 2022

La Lepra fue clara dominadora del encuentro. Las locales manejaron el balón y contaron con las mejores situaciones en los primeros 45 minutos. Cuando el reloj marcaba 17 minutos Perazzoli aprovechó una serie de rebotes en el área para abrir el marcador. De este modo, las Azules se fueron con el marcador a su favor al descanso.

En el complemento el partido fue chato más trabado que jugado. No hubo un claro dominador y el mediocampo fue un lugar de tránsito rápido. Las locales intentaban liquidarlo mientras que las Lobas, sin tanta claridad pero sí con mucho empuje, buscaban igualar las acciones. En los últimos cinco minutos llegaron todas las alegrías: Prieto, de penal, comenzó a liquidar las acciones. Ya con el tiempo cumplido Merlos puso el tercero y en tiempo de descuento Ruiz puso cifras definitivas para desatar la alegría del público presente, que se acercó en buena cantidad al predio que el Azul posee en Carrodilla.

Así festejó nuestro equipo luego de quedarse con los puntos del clásico uD83DuDC99#MásUnidosQueNunca#ArribaLaLepra pic.twitter.com/x0cRWf13wf — Independiente Riv. (@CSIRoficial) July 2, 2022

De esta manera, Independiente Rivadavia continúa como único puntero e invicto del certamen mendocino. Hasta el momento, las Azules suman 12 victorias y tan solo un empate en sus 13 presentaciones. 61 goles a favor y solamente 4 en contra grafican la excelente campaña que han afrontado hasta el momento las dirigidas por Juan Pablo Garay.

En medio de los festejos la capitana, Dámaris Prieto, analizó lo sucedido en la Perla de Carrodilla: "Estamos muy contentas con el equipo porque pudimos ganar, que era el objetivo. Seguimos primeras, ya pensando en el partido que viene que será contra Las Pumas y tratando de mejorar los errores que cometimos ahora para seguir pensando en el objetivo".

La capitana se hizo cargo del penal y encaminó el triunfo de su equipo en el clásico.

Sobre el momento en el que se hizo cargo del penal, a cinco minutos del final y con marcador abierto, expresó: "Lo quería patear una compañera, pero fui y agarré la pelota. Fui convencida de donde lo iba a patear porque sino, un segundo que dudes te lo ataja la arquera".

Para finalizar, se acordó de aquellos que la poyan en el día a día: "Primeramente me acuerdo de mi abuelo y de mi familia que siempre me apoya. También se lo dedicamos a Titi (Montalbucio) y Victoria (Cisterna), que son los que no se ven y están presentes en todo momento. Son nuestra guía".