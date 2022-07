Gabriel Gómez reveló su deseo para el clásico ante Gimnasia: "Me gustaría..."

Desde que se conoció el fixture, la provincia de Mendoza contaba los días para que llegara la fecha del tan ansiado clásico mendocino. El domingo, desde las 14.45, Independiente Rivadavia visitará a Gimnasia y Esgrima en el estadio Víctor Legrotaglie. Gabriel Gómez, DT leproso, habló en la previa de uno de los duelos más importantes de la categoría.

Para comenzar, el Comandante reveló la charla que tuvo con sus dirigidos luego de la goleada del pasado domingo: "El primer día de la semana tuvimos una charla e hicimos hincapié en no vivir el partido mucho antes de jugarlo. Que estemos tranquilos, que trabajemos con alegría y ganas. Cuando llegue el momento del partido sí vivirlo como una final", comenzó el Comandante.

Ambos equipos están igualados con 32 unidades, por lo que un triunfo puede significar un pequeño quiebre: "Estamos en una posición expectante en la tabla para poder cumplir el objetivo, falta mucho. Justo se da que jugamos con nuestro clásico rival y los dos venimos con la misma puntuación y haciendo una buena campaña, es un partido muy importante".

Sobre el plus que genera ganar este tipo de encuentros, Gómez expresó: "Al equipo que le toque ganar, anímicamente le va a dar un envión muy grande. Después, con respecto a si es determinante, te digo que no. Después depende de cada grupo. No creo que el resultado sea determinante, porque falta mucho. Si estuviéramos a final del campeonato sí".

Gómez se encuentra 1 a 1 a nivel personal en torneos oficiales de AFA dirigiendo el clásico y este domingo buscará inclinar la balanza a su favor. "Me gustaría el triunfo por los jugadores, porque se merecen tener una alegría de esa magnitud y para los hinchas que nos apoyan siempre. Lo personal va de la mano con todo lo que consigan los jugadores, porque en definitiva son los que nos defienden a nosotros como cuerpo técnico", sentenció.