El DT de Banfield reveló por qué usó papelitos para dar indicaciones y los hinchas de Boca explotaron: “En esta cancha…”

Banfield dio una de las grandes sorpresas en lo que va del torneo de la Liga Profesional al vencer a Boca por 3-0 en la Bombonera, convirtiendo todos los goles en los primeros 45 minutos. Claudio Vivas, DT del Taladro, protagonizó un particular momento tras uno de los festejos de su equipo y luego del encuentro se encargó de dar los motivos.

"Lo importante era que llegue el mensaje, no me voy a detener a ver si tengo buena letra o no. Lo importante es que les llegó y creo que en algunas ocasiones les llegó. A veces en forma directa y a veces a través del doctor o del kinesiólogo porque en esta cancha no se escucha. Hay una hinchada que grita todo el partido y se hace difícil".

"A mi me tocó venir varias veces a la cancha de Boca y la última vez que vine como técnico me comí tres. El mensaje no llega, vos le decís una orden a un jugador y no escucha. La hinchada grita todo el partido y se me ocurrió que el mensaje llegue escrito. Lo tenía pensado de antemano, antes del partido", añadió el DT.

Luego, a modo de broma mostrando la gran noche que le regalaron sus dirigidos, se animó a contar sobre el jugador que se animó a criticar su caligrafía: "Nico Domingo me criticó la letra, voy a contemplar si el próximo partido juega. Me dijo que mejore la letra".