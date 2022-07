¿Bombazo de Cristiano Ronaldo? Revelan el particular motivo por el que querría irse del Manchester United

A Cristiano Ronaldo lo llaman de muchas maneras. El Bicho, CR7 y más, pero entre sus muchos apodos se destaca el de "Mr. Champions". Máximo goleador de la historia de la Champions League y cinco veces ganador del trofeo, Ronaldo es una de las figuras del Manchester United y le encanta estar bajo los reflectores en la escena del fútbol de clubes más brillante de todas.

Cristiano Ronaldo se iría del Manchester United.

A un año de su regreso a Old Trafford, Cristiano pediría salir de Manchester United. ¿El motivo? Que su club actual no jugará la Champions League en esta temporada y a CR7 le gustaría participar de esa competencia. Por lo menos esa razón es la que da el medio inglés The Times, que asegura que "la decisión del jugador de 37 años está impulsada por el deseo de jugar en la Champions League por el resto de su carrera".

Después de una temporada buena en lo personal, con 18 goles en la Premier League y otros 6 en la Champions, el delantero de 37 años recibió con excelentes palabras al nuevo técnico Erik ten Hag, pero parece que no jugará bajo su dirección. Los rumores son cada vez más fuertes e incluso se lo vinculó con el Chelsea, después de que se reportara que el nuevo dueño de ese club, Todd Boehly, se habría reunido con el agente de Cristiano, Jorge Mendes.

Según The Times, Ronaldo le pidió a los directivos de Manchester United que acepten una oferta por él si es que reciben una que sea satisfactoria. Claro, sería la primera vez que Cristiano jugaría la Europa League después de 19 años seguidos en la máxima competencia a nivel continental en Europa.

En su artículo, The Times publicó: "El jugador portugués cree que le quedan ‘tres o cuatro años’ al más alto nivel" y querría jugar la Champions con otro club para llegar de la mejor forma posible al Mundial de Qatar 2022, su última competencia con la selección de Portugal. ¿Cerrará Cristiano Ronaldo su segundo ciclo en Manchester United?