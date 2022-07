La llamativa declaración de Gago tras el empate de Racing con Newell’s: “Tuvimos…”

Racing visitó a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa y sumó un punto que lo sigue manteniendo a dos puntos del líder (justamente su rival de turno) al menos hasta que este domingo juegue Huracán. Post partido, en conferencia de prensa, Fernando Gago enfrentó los micrófonos y realizó un llamativo análisis de lo sucedido dentro del campo de juego.

Si bien la Academia fue amplia dominadora del encuentro (tuvo 69% de posesión del balón), no logró contar con claras situaciones de peligro en el área visitante, más allá de un centro de la izquierda al medio que Enzo Copetti no logró conectar para abrir el marcador. Después, hubo muchos centros y aproximaciones que no llegaron a buen puerto.

En este sentido, sobre las chances desperdiciadas, el DT soltó: “Estamos en la pelea, quiero el equipo esté ahí... Jugamos en una cancha muy difícil donde el equipo dominó y tuvimos situaciones claras para ponernos en ventaja. Ellos nos generaron sólo una situación”.

“En el juego estuvimos bien, nos faltó el último pase para poder definir. Nos faltó el gol. Ahora hay que seguir trabajando, pero este es el camino correcto. El tiempo dirá si este punto es bueno o malo. Hay que ir con tranquilidad, seguimos sumando y estamos para pelear”, añadió.

Fuera del Cilindro, el equipo de Gago sumó apenas dos puntos de los 12 que ha disputa: “¿Qué nos está faltando para ganar de visitante? Yo no lo veo como una deuda. Si nos basamos solamente en el resultado sí. Pero hay un rival que defensivamente es muy fuerte. Hoy el equipo estuvo, tuvo cuatro o cinco claras. Nos falta hacer un gol. Lo fuimos a buscar, intentamos hacer nuestro juego. El rival no nos generó peligró salvo un error de nosotros en balón detenido”.