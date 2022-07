El tajante mensaje de Ibarra a los jugadores de Boca tras la victoria: “Había que…”

Un claro mensaje de Hugo Ibarra para el plantel de Boca. Y funcionó. El Xeneize venció 1 a 0 a Talleres ante sus hinchas en La Bombonera, con un tanto de Marcos Rojo de penal y celebró con alegría un triunfo luego de tres derrotas seguidas en la Liga Profesional. El entrenador opinó qué era lo que tenía que cambiar el equipo: "Sobre todo había que mejorar el estado de ánimo", aseguró.

En conferencia de prensa después de la victoria, el Negro explicó: "Sobre todo había que mejorar el estado de ánimo. Los futbolistas lo han entendido de esta manera. Creo que entrar a La Bombonera, con La Bombonera llena, ese aliento... Agradecer al hincha, siempre incondicional, siempre alentando al equipo en las buenas y en las malas, la verdad que me enorgullece. Los futbolistas lo entendieron y salieron a jugar un partido complicado, lo pudieron hacer muy bien".

Sobre el partido, Ibarra se mostró conforme: "Creo que el primer tiempo jugamos muy bien, sobre todo los primeros treinta minutos. Neutralizamos al rival, creamos situaciones, de hecho está el penal. Estamos muy contentos. En el segundo tiempo hicimos los cambios correspondientes para seguir atacando".

Más tarde, Ibarra se refirió al segundo penal para Boca, que pateó y convirtió Marcos Rojo después de que Darío Benedetto fallara uno en el primer tiempo. El Pipa no pateó nuevamente después del pisotón que recibió de Rafael Pérez, que lo obligó a dejar el campo: "Yo creo que lo vio todo el mundo. Darío no podía pisar. Está más que claro que el penal no lo podía patear en las condiciones que estaba. Me parece perfecto lo que ha sucedido adentro de la cancha, Marcos tomó la decisión y es así".

Por otro lado, Ibarra aseguró que no hubo un cambio de actitud en el plantel para este partido, y aseveró: "La actitud de los jugadores ha estado siempre, en todos los partidos. En eso no voy a entrar. En la parte anímica han mejorado. Golpea muchísimo quedar afuera de la Copa Libertadores, hoy lo anímico era más importante y quedó demostrado, los jugadores han hecho un gran trabajo".

Finalmente, el Negro expresó: "En ningún momento hablé del penal en el entretiempo. Quería que jugaran de la misma manera, ser ordenados. Hablé del orden, que era fundamental. No podíamos darnos el lujo de quedar desordenados, Talleres tiene jugadores muy peligrosos. Han hecho lo que les pedimos".