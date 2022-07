Riquelme y un as bajo la manga: Boca reemplazaría a Izquierdoz con un refuerzo de lujo

La eliminación de Boca en la Copa Libertadores ante Corinthians desencadenó rápidamente una serie de hechos negativos en el club: el despido de Sebastián Battaglia, los dardos del Consejo de Fútbol para los jugadores y el extécnico y la salida de Carlos Izquierdoz del equipo titular, con mensajes claros por parte del plantel en la derrota contra San Lorenzo que hablan de relación rota. Estas situaciones llevaron a Juan Román Riquelme a moverse fuerte en el mercado de pases: si Izquierdoz se va, ya tendrían a Adonis Frías como reemplazante.

Adonis Frías, el central que quiere Boca para reemplazar a Izquierdoz.

El defensor central de Defensa y Justicia, apuntado desde hace rato por la dirigencia xeneize, sería el elegido para vestir la azul y oro en caso de que el Cali se vaya. Con 24 años y experiencia como campeón de Copa y Recopa Sudamericana, Frías sería un importante refuerzo para el equipo, que quedaría desprotegido en el fondo ante la ausencia de Izquierdoz.

De hecho, con Marcos Rojo del lado del Cali en la pelea contra el Consejo de Fútbol, la lesión de Carlos Zambrano, con Gastón Ávila marginado por no renovar su contrato y la salida en libertad de Eros Mancuso, quedan pocas alternativas en la defensa central para Hugo Ibarra. Por eso, Riquelme se mueve rápido por un nuevo central.

Frías, quien tiene contrato con Defensa y Justicia hasta el 30 de junio de 2023, es representado por Cristian Bragarnik y lleva 105 partidos jugados en Primera División. Marcó tres goles: el primero en la final de la Sudamericana 2020, en el 3 a 0 sobre Lanús, y los otros a Arsenal y a Patronato en la Liga Profesional.

El central de Defensa y Justicia era el jugador que quería Boca cuando se fuera Izquierdoz, a fines de 2022. El Cali recientemente firmó un nuevo contrato con mejora de sueldo hasta fin de año y, cuando se venciera el vínculo del referente máximo del plantel, Frías sería recibido con los brazos abiertos.

Por supuesto, el conflicto entre Izquierdoz y la dirigencia de Boca aceleró los plazos y, con la salida del jugador en este mercado de pases, el Consejo de Fútbol que lidera Riquelme deberá cerrar la negociación por Frías lo antes posible.

Otro detalle particular de Adonis Frías es que es hincha fanático de Boca. De hecho, fue buscado por River en otro mercado de pases y se negó por su fanatismo por el Xeneize: "Si me llama (Marcelo) Gallardo, le digo que estoy bien en Defensa. Pero si me llama Román, voy caminando, ja...", había dicho en ese momento.

Para que llegue Frías con el mercado de pases cerrado, Boca necesitaría vender a Izquierdoz (o a cualquier otro jugador) al exterior, hecho que liberaría un cupo para que el Xeneize contrate a un nuevo futbolista. ¿Te llama Riquelme, Adonis?