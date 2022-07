El motivo por el que Kyrgios fue multado con 17 mil dólares tras perder la final de Wimbledon con Djokovic

Novak Djokovic y Nick Kyrgios brindaron una gran final en el torneo de Wimbledon, que significó el 21° título de Grand Slam para el serbio en su carrera, quedando a tan solo uno de Rafael Nadal, el más ganador de la historia. Por su parte, el australiano quedó en las puertas de su primer título importante, mostrando un gran nivel en el certamen londinense.

Los finalistas definieron al campeón de Wimbledon luego de tres horas de partido.

Pese a su gran actuación dentro del rectángulo de juego, el siempre polémico tenista hizo de las suyas y, por los constantes actos de indisciplina, fue multado por la organización. En este sentido, se conoció que deberá pagar 17.000 dólares producto de su mal comportamiento en el torneo.

Sin dudas disputó su mejor torneo a lo largo de sus 27 años de vida, pero no dejó de lado sus polémicas actuaciones. Luego de escupir a un espectador, que según él le estaba faltando el respeto en primera ronda, y de tener un picante cruce con Stefanos Tsitsipas en tercera ronda, llegó la última sanción. Por utilizar lenguaje obsceno en la final, llegó a la suma final de la multa.

"Estoy muy decepcionado. He jugado un primer set increíble, pero Djokovic es muy sólido, no creo que hiciera nada increíble, pero es que es muy sólido. Me quito el sombrero ante él. No he jugado bien los puntos importantes", señaló Kyrgios en rueda de prensa una vez consumada su derrota.

Para finalizar, sentenció: "Si hubiera ganado hoy hubiera sufrido con mi motivación. Me ha llevado diez años estar aquí, hubiera perdido motivación. Me hubiera costado ir a los 250, a los 500... Mi nivel está ahí, no estoy por detrás de nadie. He jugado la final de Wimbledon contra uno de los mejores del a historia".