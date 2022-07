El delantero extranjero que es nuevo jugador de Godoy Cruz

Con un buen inicio en el torneo de la Liga Profesional, sobre todo en condición de local, Godoy Cruz se ilusiona con la permanencia. Con el objetivo de seguir sumando para salir de la zona roja, la Comisión Directiva del club logró cerrar su octavo refuerzo, quien llega proveniente del fútbol uruguayo.

Desde @bostonriver agradecemos al jugador @EnzoLarrosa7, el esfuerzo y compromiso mostrado en la defensa de nuestra camiseta, y le deseamos lo mejor en usa nueva etapa junto al @ClubGodoyCruz del Gran Mendoza (Mendoza - Argentina). pic.twitter.com/EKMyqXalZi — Boston River (@bostonriver) July 9, 2022

Hablamos de Enzo Larrosa, delantero de 21 años que desembarcará en el Feliciano Gambarte luego de defender los colores de Boston River. Formado en las divisiones menores de Defensor Sporting, tuvo su experiencia con la Selección de Uruguay en la Sub 20, como consecuencia de los más de 80 goles que convirtió en las divisiones menores del elenco violeta.

En diálogo con De un rincón bodeguero, sitio partidario del Tomba, el flamante refuerzo expresó: “La llegada al fútbol Argentino, y a Godoy Cruz, la tomo como una oportunidad muy grande para mi carrera. Cuando me dijeron, de un día para el otro, que de Godoy Cruz era la propuesta para llegar no lo dudé. Le dije a mi representante que me quería ir ya a entrenar”.

De esta manera, Larrosa se suma a las llegadas de Diego Rodríguez, Pier Barrios, José María Canale, Elías Pereyra, Juan Andrada (volvió del préstamo a Banfield), Cristian Chávez y Gabriel Vega. Mientras tanto, la dirigencia sigue luchando por retener a Martín Ojeda, que es seguido de cerca por el Botafogo de Brasil.