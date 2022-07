Sorpresa en Racing: un exjugador de la Selección argentina quiere volver al club y "espera un guiño"

Racing fue el primer equipo de los denominados grandes en tener actividad en el mercado de pases. Desde un inicio, la Academia se movió rápido y fichó como libre a Emiliano Vecchio. Luego, Fernando Gago apuntó a la delantera como zona a reforzar y finalmente llegaron Johan Carbonero y Maximiliano Romero. En las últimas horas, al equipo de Avellaneda le habría surgido una oportunidad de repatriar a un jugador de selección.

De acuerdo a lo que contó Fabían "Pomelo" Codevilla en Presión Alta, un exjugador surgido de las inferiores académicas habría hecho saber su interés por volver a ponerse la camiseta de Racing: "Gabriel Mercado, actualmente en Inter de Porto Alegre, le hizo saber a los dirigentes, a través de un excompañero que trabaja en Inferiores, que tiene intenciones de volver, espera un guiño de Racing y sería para jugar de central".

Aunque no tiene la trascendencia de otros fichajes, sin dudas la llegada de Mercado sería de relevancia para Racing y para el fútbol argentino. El jugador de 35 años surgió en la Academia, destacó en Estudiantes y River y dio el salto a Europa. Incluso, tuvo un paso importante por la Selección argentina y metió un gol en los octavos de final del Mundial 2018 ante Francia.

Mercado la rompió como lateral en Estudiantes y River pero su posición original es la de zaguero central. Precisamente, ese sería el rol a cumplir en caso de que se dé su regreso a Racing, club con el que jugó 96 partidos entre 2007 y 2010.

El central que fuera campeón del mundo sub-20 con la Selección argentina en 2007 podría convertirse en una interesante oportunidad para Racing, sobre todo tras la salida de Nery Domínguez. En 2019, Mercado había tenido grandes palabras de agradecimiento para la Academia: "Racing me crio, me dio el nombre, mi apellido, la posibilidad de jugar en Primera División. Estuve toda mi vida en Racing, llegué a los 10 años. Jamás me vas a escuchar decir una mala palabra o ser desagradecido".