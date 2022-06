Gago renovó con Racing y habló del rumor de enojo con la CD: “Hace un mes…”

Fernando Gago sigue en Racing. El proyecto de la Academia con el entrenador es firme, y este jueves Pintita puso el gancho en su contrato hasta diciembre de 2023. El técnico dio una conferencia de prensa acompañado por el presidente del club, Víctor Blanco y el manager Rubén Capria, y aseguró que para él es "muy bueno seguir" en Racing.

"Para mí es algo muy importante continuar con algo que iniciamos hace ocho meses, de la forma en que se viene haciendo. Creer en un proyecto. Me gusta creer y entiendo muchas veces que en el fútbol los proyectos se basan en resultados, pero también creo que hay formas en la que se alcanzan esos resultados. Para mí es muy bueno seguir en el club", afirmó Gago.

En ese sentido, el técnico elogió la forma de trabajar que tiene en Racing y destacó su vínculo con el manager y el presidente: "Estoy muy cómodo, estoy más tiempo acá que en mi casa. Eso lo disfruto. Tengo un grupo de jugadores que trabajan y tienen una forma de entrenar que es la que quiero que tengan mis equipos. En el día a día con Víctor y Rubén, lo que son los diálogos y la forma de trabajar me da mucha tranquilidad".

Gago renovó con Racing hasta 2023.

Por otro lado, ante los rumores que ponían en duda la continuidad de Gago por la dilatación en la firma del contrato, expresó: "Respecto del contrato, hace un mes que teníamos cerrada la renovación. Yo hice una nota con un medio del club y dije que ya estaba la renovación. Era cuestión de una firma nada más".

El entrenador de Racing no dio pistas sobre posibles refuerzos a una semana del cierre del mercado de pases, aunque sí sugirió que analizan posibles contrataciones: "Conversaciones hay, siempre hay conversaciones de posibles jugadores que podamos incorporar, pero no tenemos nada marcado hoy por hoy".

Además, Gago transmitió su conformidad con el trabajo que se realiza en Racing y agradeció las comodidades con las que cuenta: "Siempre hay cosas para mejorar, no hay algo particular que digamos 'es esto', del entrenamiento, organización, el partido, hay siempre detalles que fuimos modificando y por ahí hay cosas que no se ven. Creo que quedó a la vista en los resultados y en la forma en la forma que se llegó al resultado. Tuvimos el compromiso de cada jugador, el compromiso del club en todo sentido: en la indumentaria, los balones, los campos de juego que están en condiciones. Creo que es lo más acorde a lo que un plantel de Primera División debe tener y más en una institución como Racing. Tenemos todas las comodidades para poder trabajar".

Otras frases de Fernando Gago en la conferencia de prensa

Gago se refirió también al trabajo de captación y el selectivo que hizo con jugadores juveniles, para poder insertarlos rápidamente en el plantel profesional: "Hace tres meses arranqué con la idea. Quería tratar de formar un selectivo de jugadores que primero y principal estén estudiando. Es la única condición que tienen mía. Después, futbolísticamente, están los informes de cada entrenador, el coordinador y Rubén".

"A partir de eso, la única condición es que estudien. Jugador que no estudia, no viene a entrenar con nosotros. Arrancamos con esta idea de empezar a darles una idea de lo que yo pretendo en cada entrenamiento, en cada juego, sin cortar los procesos madurativos".

"Un chico de 15 años no va a jugar en Primera División. Hay chicos que desde lo físico pueden estar más rápido y hay otros que van a tardar un poco más. Quiero que los procesos sean cortos, pasar de quinta a cuarta, de cuarta a Reserva y de ahí a Primera con adaptación y entrenamientos. Muchas veces he recurrido a jugadores de inferiores porque necesitaba esa posición y si yo no trabajo con ellos no les puedo decir qué es lo que tienen que hacer en el campo".