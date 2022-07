Qué hará River: ¿De la Cruz puede ser “colgado” como Angileri y Rollheiser por no renovar a 6 meses de quedar libre?

Nicolás De la Cruz podría seguir los pasos de Fabrizio Angileri y Benjamin Rollheiser y ser marginado del plantel de River tras aun no haber resuelto su situación contractual cuando le quedan seis meses de contrato con la institución de Núñez.

Esta situación le pasó a Angileri y Rollheiser que hace seis meses decidieron no renovar sus contratos y fueron marginados del plantel hasta hoy, que ya son agentes libres y con la capacidad de negociar un vínculo nuevo.

"Ansiedad por irme no tengo, se verá cuando se abra el mercado de pases", expresó el mediocampista uruguayo tiempo atrás. A su vez, afirmó que está "muy bien en River" y que el Mundial de Qatar 2022 será fundamental para definir su futuro. "No me vuelvo loco, uno prioriza llegar bien al Mundial. Y si me toca salir, intentaré hacerlo de la mejor manera pensando en la Copa del Mundo", había dicho el uruguayo.

De la Cruz estuvo ausente ante Vélez en el partido por Copa Libertadores y su futuro comienza a ser una incógnita. Sobre esta ausencia, Gallardo se expresó luego del partido y el próximo miércoles se verá la situación real del volante.