La honesta reacción de Palermo al debut de Tevez como DT: "No esperaba tan..."

La sorpresiva salida de Martín Palermo de Aldosivi de Mar del Plata dejó al Titán sin club a poco para el inicio del torneo de la Liga Profesional. En estas horas el exjugador de Boca Juniors se encuentra a la espera de una oferta laboral para volver a poner manos a la obra. Mientras tanto, se hizo presente en ESPN, donde habló de todo y se refirió a la sorpresa que generó la noticia de Carlos Tevez como actual entrenador de Rosario Central.

"No esperaba tan pronto, hasta estaba con la espera de su regreso, a ver en qué equipo iba a jugar, a terminar su carrera, no saber cuál iba a ser su decisión final, pero ya es una decisión personal de por qué dio por cerrado su ciclo de jugador y comenzar otra etapa para su carrera, pero no lo veía tan rápido", reveló sobre la decisión del Apache, la cual sorprendió a más de uno.

En cuanto a su situación personal y lo difícil que fue separarse de su faceta como jugador, soltó: "Ya lo saqué, me costó horrores, años y años de decir que no sos más jugador, olvidate de querer ser parte del día a día con el jugador, empezás a mantener una distancia marcada.

"Yo soy más cercano al jugador, trato de dejar del lado el jugador y meterme más en la persona, pero en el comienzo, no por hecho que me involucraba en trabajos en entrenamiento, sino en sentirme uno más, y la raya te pone el límite. Cuando estaba ahí quería ser uno de ellos y no me sentía en el lugar que me correspondía, que era de entrenador", añadió.

Para finalizar, se refirió al que considera el mejor nueve de Boca tras su salida: "El Pipa desde que llegó le costó, pero después consolidó su lugar. Es un jugador importante para el ataque de Boca, complementándose con Villa. El liderazgo lo tiene que tener por lo que transmite adentro de la cancha. Le bajaría el perfil con esto de estar peleándose todo el tiempo porque se expone mucho".