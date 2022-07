El anuncio de la ACTC sobre Toyota que genera controversia en el Turismo Carretera

Desde aquella polémica que Agustín Canapino inició con su filoso comentario sobre el rendimiento del Toyota de Matías Rossi en Termas de Río Hondo, el Camry logró dos podios en las últimas tres competencias del Turismo Carretera. En Santiago del Estero fue tercero y el pasado fin de semana, en Concordia, llegó segundo y ganó una de las series.

Este constante crecimiento, sobre todo en el auto del ex campeón de la categoría, hace que otros equipos piensen en armar nuevas unidades, como también hay voces en contra por lo otorgado reglamentariamente. Ante esto, el departamento técnico de la ACTC anunció que el único reglamento que no se cerrará será el de Toyota, por lo que podría recibir mejoras que lo harán todavía más competitivo, una medida que no cayó del todo bien teniendo en cuenta que Rossi está dentro de la Copa de Oro.

Matías Rossi.

Alejandro Iuliano, gerente técnico de la categoría, habló al respecto con el sitio Solo TC y confirmó la decisión. "Cuando empiece la Copa se va a cerrar el reglamento técnico para todas las marcas a excepción de Toyota que, como es nueva y está en plena evolución, amerita que las reglas queden abiertas para cualquier ajuste", expresó sin vueltas.

Y agregó: "El Camry fue evolucionando paulatinamente a lo largo del año, pero creemos que todavía no llegó a su techo. En la medida que el equipo siga trabajando van a ir encontrando alguna mejora más en el auto y seguramente algún ajuste reglamentario haya que hacer”. Si bien por el momento nadie salió a opinar, está claro que la medida sorprendió a todos.

Tras el anuncio, Laureano Campanera confirmó en el programa Pole Position (AM 1170 y 1090) que su equipo, el LCA Racing, proyecta armar un Toyota Camry para el 2023, proyecto que se suma a los que ya anunciaron hace un tiempo atrás el Maquin Parts Racing (ya recibió la estructura tubular) y el JP Carrera.

El TC2000 corre en Alta Gracia

La competitiva categoría disputará este fin de semana la sexta fecha de la temporada en el Oscar Cabalén cordobés. Este viernes comenzó la actividad con entrenamientos y fue Ignacio Montenegro quien dominó la sesión con el Renault Fluence. Luego se ubicó Facundo Ardusso (Honda) Leonel Pernía (Renault) y Bernardo Llaver (Chevrolet), el último ganador en este escenario. El líder del campeonato, Agustín Canapino, quedó sexto con el Chevrolet. Este sábado habrá otro ensayo, clasificación y sprint.