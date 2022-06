Todino ganó de punta a punta en Concordia y Matías Rossi hizo historia en el Turismo Carretera

Por la séptima fecha del campeonato, el Turismo Carretera rugió en Concordia, Entre Ríos, donde Germán Todino fue más rápido que todos y se llevó la segunda victoria de su carrera y la primera de Torino en el 2022. El joven de 21 años hizo gala de un auto que voló durante todo el fin de semana, ya que había terminado a 61 milésimas de la pole en la clasificación del sábado. Con este triunfo, el nacido en Rivera se coloca cuarto en la tabla y consiguió lo necesario para optar por la Copa Oro.

Tras la victoria, Todino se mostró muy contento con el rendimiento de su auto: "Hemos tenido un fin de semana impresionante, el Torino voló en cada salida a pista. Se me complicó en el relanzamiento con Matías y pensé que la podía perder. Pero me pude recuperar, aceleré el auto en la 2ª curva y desde ahí salí acelerando y no levanté hasta llegar a la chicana. Me tocó pelear con pesos pesados, pero tengo un autazo que me da el Maquin Parts".

En la segunda posición finalizó Matías Rossi, quien hizo historia en el Turismo Carretera: el Misil consiguió el primer podio de la historia de Toyota, marca que ingresó a la categoría este año. Por último, Agustín Canapino terminó tercero con el Chevrolet del equipo JP Carrera.

Noticia en desarrollo.