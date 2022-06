La fulminante sentencia de una leyenda de la Fórmula 1 sobre Hamilton: "Es hora de..."

La lucha por el campeonato mundial de la Fórmula 1 en 2021 tuvo como resultado a Max Verstappen como campeón yun sinfín de rumores y polémicas acerca del futuro de Lewis Hamilton. El británico coqueteó muchas veces con dar un paso al costado tras la polémica definición del año pasado. Sin embargo, finalmente volvió a la pista con suerte y desenlaces de carrera dispares. A pesar de que de a poco comienza a levantar cabeza en la actual temporada, una leyenda del automovilismo fue tajante a la hora de hablar sobre lo que debería hacer el piloto de Mercedes.

Hamilton inició muy mal la temporada 2022 pero obtuvo su mejor resultado en la última carrera.

Tras un pésimo arranque de temporada, el siete veces campeón mundial logró un buen podio en el Gran Premio de Canadá. Aunque Mercedes sigue lejos de Ferrari y ni hablar de Red Bull, la escudería alemana empieza a afirmarse como el tercer mejor equipo de la campaña y Hamilton como un posible candidato a terminar detrás de Max Verstappen y Charles Leclerc, los dos grandes candidatos al título. Esto no le importa a Jackie Stewart, tricampeón de F1 que no se guardó a la hora de hablar sobre el británico: "Creo que es hora de que lo deje", sentenció en un podcast llamado Convex Conversation.

Sir Jackie, que tenía como ídolo a Juan Manuel Fangio y estuvo presente en el homenaje al argentino realizado este año, explicó que Hamilton está muy volcado a otras cosas como para concentrarse en la Fórmula 1: "Tiene su música y su cultura, le encanta la ropa. La industria de la indumentaria encajaría muy bien con él. Estoy seguro de que tendrá mucho éxito, porque ha ganado una gran cantidad de dinero, y con razón, porque es el mejor de su época".

Jackie Stewart posa con un casco histórico de Fangio.

Luego, el británico agregó: "Lewis está en el grupo de los Ayrton Senna y los Alain Prost, o quizás incluso de los Jackie Stewart. Ha llevado el deporte muy bien, pero me gustaría que lo dejara ya. Es una pena que no haya parado en su mejor momento y no creo que eso vaya a ocurrir ahora. Sin embargo, es mejor dejarlo que estar sufriendo por no poder hacer lo que antes podías".

Sin dudas, unas declaraciones sin pelos en la lengua por parte de Stewart, que considera a Fangio como "el más delicado para conducir, el mejor que he visto". El inicio de la temporada de Hamilton no estuvo a la altura de lo que se espera de él, pero estos dichos parecen un poco exagerados justo en el momento en el que consiguió su mejor resultado en lo que va del año.