¿Qué está pasando realmente entre Max Verstappen y Mercedes? El "juego" de las charlas no tan secretas

El surgimiento de estas conversaciones resulta llamativo, especialmente porque Toto Wolff había descartado cualquier intento por fichar a Verstappen meses atrás. En abril, declaró a Sky F1: “Siempre digo que no coqueteo afuera si estoy feliz en mi relación, profesionalmente. Estoy muy feliz con la alineación que tenemos. No podría desear nada mejor, y Max está en Red Bull. No hemos tenido conversaciones, seguimos con nuestra trayectoria”.

De ser así, es natural que Wolff acepte conversar, ya que es parte del trabajo de un jefe de equipo conocer la disponibilidad de los mejores pilotos. Quizás por eso Wolff fue tan transparente con Russell respecto a estas charlas y negó cualquier complot secreto para tentar a Verstappen. En Austria, al ser consultado sobre si había cambiado su postura, respondió: “Define coquetear. No, nada ha cambiado. No hay ‘coqueteo’ en ese sentido. Depende de cómo actúes. Puedes coquetear o tener conversaciones”.

Max Verstappen y su punto de inflexión

Lo único claro es que Verstappen está evaluando su futuro en la F1. Con el dominio de Red Bull a la baja y la llegada de su propio motor a partir de 2026, el tetracampeón se enfrenta a un momento decisivo en su carrera y su vida.

Los próximos dos años podrían definir si se convierte en el piloto más exitoso de la historia de la categoría. Sin embargo, cambiar de equipo en 2026 implicaría un gran riesgo, ya que nadie sabe aún qué fabricante logrará el mejor motor bajo el nuevo reglamento.

En el paddock se dice que Mercedes parte como favorita para acertar con los motores, pero esto no se confirmará hasta que los autos salgan a pista. Por eso, muchos pilotos buscan libertad contractual para fines de 2026, con la mira puesta en cambiar de equipo en 2027 si es necesario. Ese parece ser el movimiento de Verstappen, aunque Red Bull no puede relajarse pensando que su continuidad está asegurada.

Su representante, Raymond Vermeulen, estuvo muy activo en Austria, dialogando con el jefe de Red Bull, Christian Horner, y con el director general Oliver Mintzlaff. Consultado sobre qué espera del equipo, Verstappen respondió: “Hay cosas que vienen, pero ¿es suficiente para pelear con McLaren? No estoy seguro. Probablemente no. Pero tampoco quiero sonar deprimido o algo así. Sé que todos en el equipo dan siempre el 100%. Seguimos empujando, aprendiendo, intentando mejorar el auto, y eso es lo único que podemos hacer”.

El año sabático como alternativa

Otra teoría que circuló en Austria es que la gran decisión de Verstappen para 2026 no sea entre Red Bull o Mercedes, sino si seguirá compitiendo o tomará un descanso. Después de 11 años en la F1 y habiendo sido padre recientemente, algunos creen que podría elegir un año sabático.

Este posible debate interno explicaría su falta de compromiso público con Red Bull para la próxima temporada. Al ser consultado sobre su presencia en 2026, respondió: “No creo que necesitemos hablar de eso. No lo sé, ¿quieren que repita lo que dije el año pasado? No lo sé. Es la misma respuesta. Ni siquiera recuerdo qué dije el año pasado. Pero de nuevo, no es algo en lo que esté pensando. Solo manejar bien, tratar de empujar el rendimiento, y luego nos enfocamos en el próximo año”.

Su frustración con ciertos aspectos de la F1 es evidente. Cuando le preguntaron en Austria sobre el riesgo de suspensión por los puntos acumulados en su licencia, contestó: “¿Estás bromeando? ¿Esto es una trampa? Me hacen esta pregunta cada fin de semana”.

Mercedes no quiere esperar eternamente

Con tantos factores en juego, es poco probable que la situación se resuelva pronto. Verstappen tiene una cláusula de rendimiento en su contrato con Red Bull hasta 2028. Según las versiones más fuertes, solo podría activar su salida si está fuera del top 2 o top 3 antes del receso de verano, algo que hoy no ocurre, ya que es tercero en el campeonato.

Mientras tanto, Mercedes evalúa renovar con Russell para 2026, aunque restan definir salario y duración de contrato. El receso de verano entre el GP de Gran Bretaña y la seguidilla Bélgica-Hungría sería el momento ideal para cerrar acuerdos y hacer los anuncios.

Si Verstappen deja claro que quiere ser agente libre en 2027, Mercedes mantendrá la puerta abierta para que no lo fiche un rival como Aston Martin. Sin embargo, Toto Wolff aseguró que no habrá largas esperas: “Hay que ser respetuoso con todos los involucrados en este proceso: la organización, los pilotos, todos. No quiero ser sádico haciendo esperar a un piloto o no tomando decisiones cuando corresponde. Creo que estamos bien. Estamos en junio. Obviamente hay muchas discusiones sobre esto. He sido abierto y transparente y, en cierto punto, en los próximos meses –en Inglaterra, "un par" significa dos – así que hasta el receso de verano. Todo estará resuelto antes”.