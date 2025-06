Max Verstappen, programado para ganar: los oscuros motivos detrás de sus polémicas reacciones

Max Verstappen no tiene que demostrarle nada a nadie. Es cuatro veces campeón del mundo y ostenta, entre otros récords, ser el tercer piloto con mayor número de victorias en la historia de la categoría, con 65 grandes premios ganados. Sin embargo, su figura siempre es fuertemente cuestionada en el ambiente, con cada vez más detractores por su polémico perfil.

Verstappen reaccionó, y no es la primera vez que lo hace. De hecho, sus conversaciones por radio rara vez omiten insultos.¿Qué pasa por la cabeza del múltiple campeón de la máxima categoría del automovilismo mundial?

Tanto en la biografía del neerlandés como en la serie de Netflix Drive to Survive se explica la mentalidad de Verstappen y los porqué del no poder aceptar un error.

Hijo de Sophie Kumppen, piloto de élite de karting, y Jos Verstappen, con más de cien carreras en la Fórmula 1, Max parece ser un proyecto de ambos, diseñado exclusivamente para ganar.

Jos fue el encargado de forjar el carácter competitivo de su hijo. Con métodos cuestionables, claro. Un diario sueco, incluso, llegó a tildar las actitudes de Verstappen padre como cercanas al “abuso”.

“Fui duro”, reconoce Jos. Aunque sin problemas en admitir que “era parte del plan”. Un plan que, evidentemente, funcionó. Pero, ¿a qué costo?

La relación entre Max y su padre, Jos

“Nadie fue tan duro conmigo como mi padre”, reconoce el actual campeón del mundo en “Max. La Biografía”, escrita por James Gray.

“Mi padre fue muy estricto conmigo cuando las cosas no iban bien”, admite. Desde que se subió a un karting por primera vez a los seis años, Jos se mantuvo observando e interviniendo para que todo saliera acorde al plan.

“Al principio no le entrené mucho. Le dejaba divertirse, nunca tuve que explicarle como trazar. Él lo sabía porque estaba observando todo el tiempo”, recuerda Jos, quien asume haber tomado todo lo malo de su carrera para ponérselo de ejemplo a su hijo sobre lo que no hay que hacer.

max y jos verstappen f1.jpg Max Verstappen junto a su padre, Jos Shutterstock

Y si hay alguien que sabe de cometer errores es Jos Verstappen, quien se ganó el apodo de “Verscrashen” por sus múltiples accidentes dentro de la pista y acciones violentas fuera de ella.

La violencia de Jos Verstappen

La violencia de Jos le valió incluso una denuncia del propio abuelo de Max, Frans, con quien protagonizó un episodio en la carrera de Hungría de 2016 en el que intervino la policía. La denuncia fue posteriormente retirada, pero Frans dijo que Jos “tenía la mano suelta”.

Verstappen padre sí tuvo que pasar por tribunales en 2008, luego de que fuera acusado por su exmujer Sophie (mamá de Max) de agresión y amenazas. Luego, en 2012, fue acusado de intento de agresión contra su exnovia Kelly van der Waal: según cuentan, intentó atropellarla con su auto.

A pesar de que los episodios violentos a su alrededor, la madre de Max asegura que “su carácter es dulce y abierto”. Que es “una persona emocional que quiere resolver las cosas hablando”. Aunque admite que “el instinto feroz de las carreras” lo heredó de Jos.

El polémico video sobre las enseñanzas de Jos a Max

El video volvió a aparecer esta semana, tras la reacción de Verstappen en el circuito de Barcelona-Catalunya. Allí se lo ve al mecánico Alberto Naska narrando –como si nada– dramáticos detalles de la relación entre Max y Jos.

"Un día Max no se sacó el casco por cuatro horas luego de un error en carrera porque sabía que Jos lo iba a golpear", admite. “Max creció siguiendo los pasos de su papá, porque su papá cuando comete errores, lo golpea. Es muy violento”.

El polémico video sobre las cuestionadas enseñanzas de Jos Verstappen a su hijo Max

En el documental de la Fórmula 1 es el propio Verstappen el que recuerda lo difícil que fue el trato de Jos durante su infancia, con sesiones interminables que continuaban a pesar de sus súplicas.

“No abusé de él, lo estaba enseñando. Fui duro con él, pero sabía lo que tenía que hacer para ser exitoso en este deporte", justifica su padre.

Las reacciones de Max y su futuro en la Fórmula 1

No ha sido fácil llegar a ser el número 1 del mundo. Pero más difícil aún es aceptar no poder seguir siéndolo para siempre. Porque Max no está programado para perder y, por eso, reacciona.

Sus conductas son consecuencia, parte de un pasado que no puede obviar, que le dejó marcas. Pero también son cada vez más cuestionadas, incluso desde adentro de su propio equipo.

verstappen.jpg Max Verstappen, actual campeón de la Fórmula 1 Instagram @maxverstappen1

Algunos auguran que, con 27 años, podría estar corriendo su última temporada en la Fórmula 1 (incluso él mismo planteó la posibilidad de dejar la categoría durante la temporada anterior). Y eso siendo uno de los pilotos más laureados de la historia. Y eso siendo, también, el tercer piloto con mayor cantidad de puntos en lo que va del año, corriendo por delante de su auto.

Quizás Max necesite resetear: visualizar sus logros y empezar de cero. Para que lo disfruten los demás pero, sobre todo, él mismo.